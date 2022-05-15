群翊 Q2營運成長樂觀

設備廠群翊（6664）受惠PCB客戶擴廠需求強勁，不受中國封控干擾影響，4月營收創歷史新高，第一季獲利也創2017年來單季新高。展望第二季法人表示，群翊受益於客戶設備需求強勁、訂單能見度拉長，第二季仍維持滿載生產、出貨也同樣暢旺，樂觀看待該公司營運將維持成長表現。

群翊4月營收2.23億元、月增11.45％、年增46.65％，累計前四月營收達7.3億元、年增24.46％，為歷年同期新高。第一季稅後淨利為1.41億元、年增42.6％，每股盈餘2.57元。

公司表示，近期大環境不確定因素多，如疫情封控、戰爭等，出到中國的設備多少有受到一些影響，不過也剛好能在此期間，加緊處理中國以外的客戶，包括台灣客戶需求也很強，以及日、韓、東南亞等，尤其日本、韓國客戶積極布局，也朝海外設廠，特別是鎖定東南亞，因此當地設備需求強勁。

群翊工廠現依舊滿線滿載生產，為因應強勁的需求、拓展生產空間，群翊斥資於現址四樓，新增一千多坪的面積作為生成線，預計可增加15％左右的產能，公司目標第三季能加入生產行列。

群翊提到，有感於營建成本、人工成本、物價等都在上揚，也看好產業後市發展，為支應長期營運所需，包括償還銀行借款、充實營運資金、自身產能擴充等，因此首次辦理籌資，擬發行無擔保可轉換公司債五億元。

展望後續群翊表示，IC載板產業因供不應求，需求持續強勁，不僅國內載板廠積極擴產，近期也接到日韓大廠ABF載板的設備訂單，此外，今年也看好車用電子受惠電動車，需求一定是正向，以及伺服器、網通等高頻高速、高速運算相關應用需求亦不淡。

另外，高速運算相關的伺服器板需求還是很大，國內幾家PCB大廠需求強勁，HDI高密度連結板也有需求存在，多層硬板跟隨終端應用升級也有不錯的需求，以及軟板擺脫過去較為沉寂的狀況，跟隨車用電子、車用軟板的需求增加，後續成長潛力可期。