尼克森 衝刺第三代半導體

MOSFET廠尼克森（3317）持續衝刺第三代半導體市場，2022年公司將投入第二代1200V的碳化矽Power MOSFET平台、650V的絕緣柵雙極電晶體（IGBT）及氮化鎵（GaN）等相關新品，可望持續替未來持續成長的工控、車用電子市場打下技術基礎，推動後續業績維持成長動能。

尼克森近年來開始擴大布局第三代半導體市場，除先前的SiC、IGBT等產品線外，進入2022年後，根據尼克森最新公布的年報中顯示，公司已開始著手開發第二代碳化矽1200V的Power MOSEFT、650V的IGBT及氮化鎵600V等產品線。

法人指出，目前尼克森在第三代半導體市場雖尚處於少量出貨階段，但隨著車用電子及工業用市場都開始大量導入SiC、GaN等產品，後續市場規模將有望逐步延伸到物聯網、消費性等市場，尼克森可望透過提前布局的基礎，快速切入其中，藉此帶動營運穩健向上成長。

尼克森公告4月合併營收達2.54億元、月增1.8％，寫下三個月以來高峰，相較2021年同期成長4.3％。累計2022年前四月合併營收為10.22億元、年增3.2％，創11年以來同期新高。

法人指出，雖然2022年的筆電、消費性市場需求逐步放緩，不過目前MOSFET市場需求仍相當熱絡，加上晶圓代工廠產能依舊維持吃緊狀態，且尼克森已經在最新公布的年報當中指出，公司將會擴大工業用電源管理及充電等市場，並持續開發第三代半導體材料技術等相關產品線，因此後續營運仍有望持續向上成長。

尼克森公告第一季財報，單季合併營收為7.67億元、年成長2.8％，毛利率31.2％、年增2.4個百分點，毛利率連續兩季站在30％以上的相對高檔，歸屬母公司淨利1.52億元，相較2021年同期大幅成長68.3％，寫下單季歷史新高，每股淨利2.48元。

尼克森14日股價上漲3.88％至64.30元，寫下三個交易日以來新高，並站在月線之上，目前周KD仍處於低檔黃金交叉向上，若後續資金主流重回電子類股，尼克森有機會以第三代半導體概念股之姿，推動股價持續向上成長。