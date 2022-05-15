信紘科 綠色製程大單到手

包括台積電及聯電等晶圓代工廠積極擴建新產能，廠務工程訂單湧現，由於半導體廠已將ESG（環境、社會、公司治理）列為重要營運指標，主動響應淨零排放行動，專注於綠色製程方案的信紘科（6667）在手訂單創下新高，預期今年廠務收入將較去年成長45％，製程特殊廢液處理及製程清洗機能水設備大單到手，今年營收及獲利成長動能可期。

受惠半導體大廠持續擴大資本支出，新廠擴建加速，信紘科第一季合併營收季增5.0％達5.37億元，較去年同期成長41.9％，毛利率因費用提高而季減4.2個百分點達18.9％，較去年同期提升1.3個百分點，營業利益季減28.2％達0.34億元，較去年同期成長近1.3倍，歸屬母公司稅後淨利季減21.3％達0.32億元，較去年同期成長近1.2倍，每股淨利0.80元。

信紘科公告4月合併營收1.59億元，較去年同期成長47.2％，累計前四個月合併營收6.96億元，較去年同期成長43.1％，創下歷年同期新高。信紘科表示，自去年起拆移機業務從化學延伸至氣體拆移機服務，隨著客戶擴建廠力道而保持暢旺需求，帶動第一季廠務供應系統整合業務銷售占整體營收比重達四成，挹注整體營運保持良好成長動能。

全球半導體廠今年拉高資本支出並加快擴建新晶圓廠，推升信紘科在手訂單超過20億元創下新高紀錄，法人預期今年廠務收入將較去年增加45％。再者，信紘科接單強勁，為提升毛利率表現，在需求強勁下可挑選有利的訂單並轉嫁原物料增加成本，法人預估信紘科今年整體毛利率將達20～25％，較去年有所提升。

半導體廠近年加速擴充產能同時，也積極追求ESG及淨零碳排目標，其中，為達到廢棄物妥善管理與資源永續利用目標，半導體廠已加速將綠色製程全面性導入現有生產線。

信紘科專注於綠色製程領域，主要包含製程特殊廢液處理及應用於製程清洗的機能水設備。其中，信紘科製程機能水供應系統可提高製程清洗效率，已應用於晶圓代工大廠蝕刻、黃光、化學機械研磨（CMP）等製程，可節省資本支出並減少耗氣及耗水量，信紘科特殊廢液處理業務亦可減量或去除有害物質。

再者，晶圓廠成熟製程通常使用融入二氧化碳的機能水清洗，但先進製程無法使用酸性機能水，因此改用氨氣溶入的鹼性機能水。信紘科機能水設備擁有專利，濃度穩定性高，成本競爭力強，已打進國內晶圓代工大廠供應鏈，將可有效提升客戶採用滲透率。