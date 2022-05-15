東南亞投資進補 金寶首季轉盈

地緣政治風險激增，東南亞成海外生產新樂園，有東南亞王之稱的金寶（2312）趁機擴大東南亞投資，也成功反映在首季財報上，首季EPS 0.23元大勝上季的每股淨損0.12元及去年同期的0.06元。著眼於泰國與菲律賓工廠產能都已滿載，金寶總經理陳威昌表示，現在金寶還在當地尋求新廠地，預訂會在今、明兩年陸續加入營運，今年業績兩位數、逐季成長目標不變。

金寶首季財報出爐，首季營收穩步向上，達400.7億元較去年同期的342.01億元，成長17.16％，另歸屬於母公司業主淨利達3.34億元，也明顯優於去年同期的8,213萬元，換算今年首季EPS為0.23元，順利由去年第四季的每股淨損0.12元轉虧為盈，也較去年同期EPS 0.06元年增283％。

為追求營運成長，陳威昌表示，自我上任以來一直在做的三件事就是開源、節流、提升集團綜效，現在此三部分都已有了初步進展。

在開源部分，金寶去年夏天引進一個新產品，去年底、今年初則會再引進第二個新產品，都已經量產，至於今年總計有多少新產品會推出？陳威昌很有信心的表示，如果把所有新的客戶和新產品都算進去，數量還不小，「這二年收獲還不少」。

在節流部分則是就閒置工廠、人員、設備予以精實，另也在費用上做了有效的管制。

至於提升集團綜效部分，金寶近年也積極與集團子公司康舒和仁寶合作，其中康舒與金寶有部分客戶重疊，業務剛好可以相輔相成，而與仁寶間更是長期合作的關係，合作的範圍擴及車電、5G，5G部分涵蓋的產品有很多，兩家公司各做各的專精部分，讓可提供的產品多了很多。

除此之外，金寶的擴廠效益仍在發酵中，其中中國岳陽新廠區自長安搬到岳陽後已正常生產，菲律賓因客戶希望占比再增加，目前還在持續擴廠中，今、明年兩年都會有新廠區加入，除就現有廠區做重整外，也在找現有廠房做整改，或是尋覓合適的土地來蓋新廠，泰國現有廠區主要分布於馬哈差和碧虎里二個陣營，廠區數分別達到四個及八個，除此之外，金寶又找了一塊新土地，現在土建中。

至於車電的布局，考量到地理因素，剛好在美印第安那有既有廠區，距離美國汽車生產重鎮芝加哥、底特律很近，只要開車就可到，此外，還有墨西哥廠可以支應當地生產，未來金寶和仁寶雙方將攜手擴大美國車用電子市場。