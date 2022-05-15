強茂新品放量 下半年催油門

車用電子市場全面暢旺，二極體廠強茂（2481）中低壓及中高壓新品將在下半年開始放量出貨，且年底前將可望開始出貨碳化矽（SiC）二極體產品線，開始大啖前裝車廠客戶訂單。法人看好，強茂車用產品線訂單將一路旺到年底，推動營運不斷攀升。

強茂進入第二季後，開始陸續出貨中低壓及中高壓等SGT MOSFET、Si FRED相關新品，產能正逐步放大。法人指出，進入下半年後，強茂中低壓、中高壓新品將進入放量出貨階段，並可望開始顯著貢獻業績動能。

據了解，由於電動車、混合能源車市場發展趨勢顯著，車內外都需要導入更多車用電子產品，與其搭配的二極體用量自然也會同步看增，且未來電動車對二極體的用量更是呈現倍數增長，讓二極體供應鏈都開始加大布局車用電子市場。

不僅如此，強茂除了二極體產品線之外，目前正積極開發SiC基板MOSFET產品線，最快預期2022年底前有機會開始量產出貨，業界推估，最快有望在2023年開始放量出貨，成為貢獻業績的新生力軍。

法人指出，未來電動車運轉及充電樁快速充電都需要乘載高電壓，因此能夠有效轉換能源效率的第三代半導體基板自然成為供應鏈在開發新品的首選，強茂已經向相關開發商下訂大筆產能，後續有機會快速切入車用、工控等高階市場。

強茂第一季營運繳出亮眼成績單，單季合併營收為37.16億元、年成長18.7％，毛利率31.7％、年增4.2個百分點，歸屬母公司淨利6.12億元，與2021年同期相比大幅成長109.6％，寫下單季歷史次高，每股淨利1.60元。

法人指出，強茂第二季營運將受到中國各地封城影響，不過營運表現將可望維持在高檔水準，而目前不僅工控訂單已經順利入袋，且車用二極體訂單更可望一路旺到年底，使下半年的營運有機會再度衝高，並推動全年營運繳出年成長表現。