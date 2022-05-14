工控、車用需求升溫 這族群跌深反彈有戲

在首季被外資評估報告連續看淡的驅動IC族群，首季財報陸續出爐，多較去年同期大幅成長，狠狠打臉外資；即便第二季景氣略有雜音，預期仍可維持在歷史高原水準，主要原因就是工控、車用與高運算中心等市場崛起。

據券商業者指出，驅動IC族群受制消費性電子產品需求降溫，未來需注意相關公司在多元化和差異化等產品上，是否做好區隔。

因此，今年以來，手機與PC等消費性市場需求雖相對疲軟，但車用及工控兩大市場持續熱絡，且供不應求，因仍屬高毛利率產品，使驅動IC近期觸底反彈似漸有戲，波段行情值持續追蹤。

另外，據外電報導，全球記憶體巨擘美商美光看好未來3年，包括車用、高速資料中心對記憶體的需求，將大幅成長，例如NAND Flash與DRAM等在2025年之前，營運增長動力不宜小覷，其主要的動力，即源自工控、車用與高速運算中心等市場的需求將大幅增溫。顯示除驅動IC外，記憶體市場也值密切注意，包括群聯、威剛、南亞科、華邦電與宇瞻等值追蹤。。

據業內人士整理上市櫃驅動IC在2021年獲利、配息、股息殖利率與今（2022）年首季EPS（每股稅後盈餘），僅供參考：

（1）聯詠(3034)：公司結算2021年度EPS 63.87元；擬配息15.71元，迄5/13收盤115元的股息殖利率為12.9%。今年首季EPS 18.3元，較去年期EPS 9.66元大幅成長。

（2）敦泰(3545)：公司結算2021年度EPS 30.23元；擬配息51.5元，迄5/13收盤399元的股息殖利率為13.66%。今年首季EPS 3.57元，較去年同期EPS 4.24元衰退。

（3）天鈺(4961)：公司結算2021年度EPS 33.83元；擬配息17元，迄5/13收盤180.5元的股息殖利率為9.4%。今年首季EPS 8.11元，較去年同期EPS 4.78元大幅成長。

（4）矽創(8016)：公司結算2021年度EPS 50.03元；擬配息32元，迄5/13收盤248元的股息殖利率為12.9%。今年首季EPS 11.82元，較去年同期EPS 6.55元大幅成長。

（5）瑞鼎（3592)：公司結算2021年度EPS 65.09元；擬配息45元，迄5/13收盤506元的股息殖利率為8.89%。今年首季EPS 21.05元，較去年同期倍數成長。

（6）晶宏（3141）：係LCD驅動IC廠商，公司結算2021年度EPS 9.74元；擬配息4元，迄5/13收盤155.5元的股息殖利率為2.57%。今年首季EPS 3.23元，較去年同期EPS 1.12元大幅成長。

（7）聚積（3527）：係LED驅動IC廠商，公司結算2021年度EPS 12.69元；擬配息8元，迄5/13收盤160元的股息殖利率為5%。今年首季EPS 2.92元，較去年同期EPS 0.71元大幅成長。

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