封控掣肘 廣達Q1三率三降

高階筆電占比增、整體出貨減，廣達第一季出現「三率三降」，稅後獲利67.54億元、年減4.8％，EPS為1.75元，是七季以來低點。

在華東封控影響下，廣達13日法說會中預估，第二季筆電出貨量季減20％，毛利率與營益率都會下滑，不過，廣達看好筆電下半年仍有旺季可期、車用與伺服器需求續強，尤其伺服器下半年可望比上半年更暢旺，不過，車用與伺服器用缺料恐將延續至年底，是營運瓶頸。

與其他代工廠不同，廣達一向是低階產品代工訂單的毛利率高、搭配出貨量大，加乘出來的效果很好，但如蘋果MacBook這類高階產品出貨量高，則因為零組件成本高、推升出貨平均單價、量又相對少，反而拉低毛利率與獲利。

隨著Chromebook鋒頭不再，廣達第一季Chromebook占比由去年的30％、降至今年的10％，高階機種帶動廣達首季營收年增12.2％，然而在缺料與高階機種規模本來就不如中低階產品下，第一季出貨量為1,690萬台、年減11％，經濟規模效應也因此打折。

廣達首季毛利率下滑至5.31％，較去年同期下滑1.02個百分點，營業淨利年減幅度達14.6％，遠超過營業毛利衰退幅度，連帶使營益率衰退至2.44％、年減0.77個百分點，幸好有匯兌收益挹注業外收入達到19.01億元、年增583％，稅後獲利年減4.8％、為67.54億元，EPS為1.75元，創下2020年第一季以來的新低。

面對包括通膨、華東封控、缺料等多重挑戰，廣達表示，通膨可能會傷害終端需求，筆電需求的確下滑，不過商用與消費性高階機種需求依舊暢旺，預期筆電需求下半年比上半年好、仍有旺季可期，車用、伺服器需求持續走強，尤其一線網際網路服務業者、企業客戶在AI帶動下，對伺服器需求有增無減，讓廣達對於伺服器下半年景氣信心度更高，然而，缺料還是影響車用、伺服器出貨狀況的重要因素，預期缺料將延續至今年底。

而在華東封控影響下，廣達表示，筆電所需零組件主要缺貨項目包括連接器、小機構等，人工也不夠、物流不順，預估第二季筆電出貨量將季減兩成、相當於約1,350萬台左右，毛利率與營益率都會降低，廣達副董梁次震表示，希望上海廠能夠在第二季底恢復正常，不過今年全年筆電出貨量可能不如去年。

也因為缺料、封控等因素，廣達表示，在這些因素消失前，廣達以材料為主的庫存水位都將維持在相對高點，第一季廣達庫存水位逼近2,500億元，是歷史新高。

上海復工易 復產大不易

大陸推進企業復工復產，指標城市上海隨著疫情趨緩、企業復工率大幅提高，但重點產業汽車在供應鏈長、物流封控受阻下，工廠內充斥有人無料的現象，面臨著復工雖易、復產困難的大問題。

上海市近日持續公布復工好消息，13日更宣布企業復工範圍不斷擴大，規模以上企業近五成復工，三批白名單逾3千家企業整體復工率逾七成。

在重點汽車領域方面，上海宣布，上汽乘用車、上汽通用、上汽大眾、特斯拉四家整車企業全面復工，每天下線整車約2千輛，帶動上下游1,100多家零組件配套企業恢復生產。

但實際上，在產業鏈條長、供應商分散各地等特性上，大陸汽車業仍籠罩在零組件庫存不足、復產艱辛等烏雲中，如上海特斯拉5月9日便傳出，因零組件供應不足而停工的消息。

陸媒晚點Auto指出，生產一輛車需要逾萬個零件，一家車企對接逾200家零件供應商，且供應商四散各地，各地的疫情封控、物流管制措施都會有連鎖效應，導致汽車復產困難。G7物聯數據顯示，大陸汽車供應鏈4月公路運單量銳減高達66％。

報導引述新能源車企員工指出，近幾周每天下線200多輛汽車，這些汽車都有缺陷，缺少方向盤、座椅等狀況都有。車企面對的一級供應商就算復產，但它們更上游的二、三級供應商也可能有停產問題，例如在浙江一級座椅供應商可正常開工，但提供座椅滑軌的上海二級供應商卻因疫情停產或是交通物流受阻，所以現在很多企業也直接設法追蹤更上游供應商管控零組件。

疫情也打破許多車企的常規管控模式，報導分析，不少車企採用追求零庫存的JIT（準時生產）模式，但在疫情下失效。另外，雖有企業在疫情初期的2020年，就在車用晶片短缺等背景下擴大庫存規模，但力度仍不足以應對這次衝擊。

英業達訂單滿手 Q2沒在怕

大陸封控雖對供應鏈帶來衝擊，代工廠英業達在訂單滿手、客戶預估需求尚未下修之際，對第二季維持雙位數年成長步調、全年營收續拚成長的目標審慎樂觀。

英業達預期，5月下旬、6月復工率持續回升後，將拚趕先前遞延出貨的訂單，單季營收維持首季水準沒問題，上半年亦將以兩位數年增向上成長。

英業達第一季在客戶拉貨動能強勁下，單季筆電出貨達500萬台高檔，合併營收達1,287.95億元、年增15％，亦寫下歷年同期新高。雖在長短料影響下，英業達存貨水位再較去年底高升，惟其雙率仍維持去年同期水平，毛利率4.45％、營益率0.88％。稅後淨利則因業外有新台幣走貶、人民幣升值帶來匯兌收益6.87億元挹注，年增近三成、達14..87億元，稅後每股盈餘（EPS）為0.41元。

英業達總經理巫永財於13日法說會中指出，先前因中國大陸封控而降載或部分停工的上海相關廠區，目前復工率已達五成，不過，手上訂單需求強勁的英業達，除因封控致部分筆電遞延出貨外，受停工影響較大的伺服器目前欠單更已超過三個月，英業達雖然持續提升上海廠復工率，但周圍供應商產能及出貨「依然卡卡」，期望5月中下旬能有進一步改善，讓英業達在季底前把遞延的訂單需求補上。