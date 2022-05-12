全民電商時代來了 九成消費者愛網購

全民電商時代來臨。資策會產業情報研究所（MIC）針對2021年台灣消費者的電商消費行為，出具的最新報告指出，台灣有逾9成（92％）的消費者，常在綜合型電商平台進行網購，已超越實體零售網購通路（35％）與第三方外送平台（28％）。

而針對綜合型電商的調查發現，消費者常用前五大B2C平台，由近年來才切入B2C電商的蝦皮24h（61％）拿下第一名，打敗momo（59％）、PChome 24h購物（43％），第四與第五名分別為Yahoo購物中心（23％）與東森購物（12％）。

疫情衝擊，許多消費行為往線上靠攏，讓不少過去從未接觸過電商的族群一起「上線」。MIC表示，高達92％的消費者有行動購物習慣，若以年齡層區分，全年齡皆最常使用蝦皮購物App，特別是18歲～25歲族群高達八成，26～55歲也有近七成的比例。

至於第二常用的電商App，除了使用momo比例較其他年齡層低一成以上，其他年齡層皆最常使用momo購物。另外，MIC也觀察到，年齡越高的族群，使用Yahoo購物中心、Yahoo奇摩拍賣較多，顯示在使用偏好上與年齡呈正相關。

MIC產業分析師陳冠文表示，未來電商勝出關鍵仍得回歸基本面，包含品牌品項獨家性、良好逛店體驗，如介面設計與搜尋精準度、便利快速的結帳流程、物流配送穩定度、商品庫存充足度、有感的促銷手法等。

再從境外平台的購買行為來看，MIC指出，前五名依序為淘寶／天貓（19％）、日本樂天（8.4％）、美國Amazon（6.6％）、日本Amazon（5.9％）與美國iHerb（4.9％），其中淘寶雖名列第一，但比例未達二成，其他境外平台更未達一成。

陳冠文表示，除了疫情對於海空運的影響，此結果也反映出多數消費者已能在國內平台購買到需要的國外商品，或有其他海外代購管道，不一定需要使用境外平台。

而數位科技與服務興起，對電商平台的使用體驗及業務，也產生影響，MIC調查，電子支付、跨平台比價系統對於網購平台的影響最大，接下來，依序才是產品3D瀏覽、以圖搜圖、個人化推薦系統、即時客服Chatbot等。

陳冠文認為，結帳方便性與價格依舊是消費者最重視的關鍵，其次也有二成五以上的消費者重視「看、找、逛」的數位科技功能。而18～25歲的年輕族群更在乎個人化、互動、體驗服務，56～65歲族群較重視便利的商品說明與搜尋功能，皆值得業者留意。