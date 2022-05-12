台亞超額配息2.3元 盈餘發放比率飆109％

感測元件半導體廠台亞（2340）董事會通過盈餘分配，大方配息2.3元，盈餘發放比率飆109％，股息創下2002年以來新高紀錄，以台亞12日收盤價計算，隱含現金殖利率達5.8％，公司將於6月1日起改列半導體族群，並看好下半年旺季表現。

台亞董事會12日通過多項議案，除了盈餘分配之外，董事會代子公司積亞半導體通過資本支出計畫，金額將達22～24億元，資金將用於購置機器設備、建置無塵室，跨足第三代半導體生產，積亞半導體今年將啟動籌資計畫，可能透過現金增資、銀行借款、向母公司融資等多重管道募集資金。

而台亞去年每股盈餘繳二十三年新高，每股稅後純益2.11元，董事會的股利政策大調整，大方配息2.3元，股息寫下2002年以來新高紀錄，盈餘發放比率飆109％，以台亞12日收盤價39.65元計算，隱含現金殖利率達5.8％；以盈餘發放比率來看，今年度的配息率遠高於過去的70～90％均值。

此外，台亞也公布財報及人事異動案，今年第一季在農曆新年、傳統淡季效應下，全季獲利1.32億元，季減14.29％、年減46％，每股稅後純益0.3元；另台亞董事會通過蔡育軒接任營運長職務。

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