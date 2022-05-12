傳蘋果i15改用Type-C 這3檔來電

明年度蘋果iPhone 15傳出有機會改採Type-C接口，倘若為真，勢必對生態系為一大振奮，相關概念股也都將順勢受惠，包括祥碩（5269）、威鋒電子（6756）、創惟（6104）等。

蘋果Lightning傳輸介面技術發表至今已經10週年，隨著歐盟確定將統一充電規格為USB Type-C接口後，蘋果iPad近年已經改用USB Type-C，只是，iPhone目前仍維持使用Lightning，最新根據供應鏈傳出，蘋果有機會在明年下半年發表的iPhone 15導入USB Type-C。

目前包括蘋果的MacBook及iPad、充電器或讀卡機等週邊商品等均已改用Type-C接口，只是在iPhone 依舊採用繼有Lightning，至於蘋果在明年iPhone 15是否會採用USB Type-C仍屬傳言階段，一切都須待產品真正問市方可以水落石出。

法人則認為，蘋果打造的USB Type-C生態系統已具規模，後續如果iPhone 15若要改用Type-C可望水到渠成，故可以留意相關受惠股，包括祥碩（5269）、威鋒電子（6756）、創惟（6104）等都可望受惠。

以祥碩來說，其USB Type-C方案在PC供應鏈有很高市占率，並同是蘋果Mac或MacBook的晶片供應商。祥碩今年的新產品線技術藍圖，已包括由PC市場跨入智慧型手機供應鏈的計畫，開拓智慧型手機Type-C及MUX晶片新市場，一旦蘋果iPhone 15採用Type-C方案，祥碩打進供應鏈的機會非常高。

蘋果iPhone向來為智慧型手機重要風向球，一旦蘋果找入，非蘋陣營往往掀起一陣跟風，屆時將快速帶動產業發展，生態鏈也會順勢崛起，屆時手機採用USB Type-C恐將成為大勢所趨。（時報資訊 王逸芯）