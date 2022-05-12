首季淨利大減18％ 仁寶：忙趕工Q2將好轉

營運成本大增、匯兌損失作祟，仁寶第一季營收、毛利率雖然與去年同期相仿，稅後獲利卻大減18％，僅有21.57億元，EPS為0.5元。仁寶昆山廠產能仍在從封控影響下努力走出來，不過仁寶預期在訂單比第一季增加下，第二季營收目標設定在比第一季小幅成長，這也代表比去年同期增加。

仁寶去年上半年營運飽受缺料影響，下半年才出現改善，進入今年第一季一般預期Chromebook需求下滑、缺料可望進一步緩解之際，仁寶卻再度面臨去年缺貨的如WiFi、電源管理等晶片缺貨的挑戰，重演去年上半年每一季前兩個月營收、出貨量偏低，直到季底才衝高的歷史。

也因此，即使首季商用筆電訂單依舊暢旺，仁寶第一季營收2678.58億元、年減0.8％，筆電出貨量也只有1180萬台、年減1成，雖然仁寶積極改善效率，第一季毛利率與去年同期相同、為3.6％，可是在運費大幅增加下，首季營業費用比去年同期大增10％，連帶使營益率下滑0.2個百分點、至1％。

除了本業獲利下滑，仁寶的業外收入同樣不振，雖然新台幣與人民幣匯率變化對仁寶有利，然而仁寶表示，為了支應巴西廠營運而持有的巴西幣，第一季面臨高達15％匯率變動，導致第一季出現1億元匯兌損失，也連帶使第一季業外收入衰退至2.15億元、年減45.4％。

仁寶第一季稅後獲利下滑至21.57億元，比去年同期大減18％，EPS為0.5元，面對第二季仁寶表示，就客戶訂單來看，PC與非PC第二季都是成長，所以仁寶第二季營收將朝向比第一季小幅成長而努力。

貢獻仁寶產能約一半的昆山廠，隨著昆山廠已經復工，目前仁寶正積極招工，然而當地物流依舊不順，加上被封控「關」了將近3周的作業員，為了避免疫情反覆再被關，得祭出堪比旺季的高額獎金招募員工，恐怕進一步加重第二季成本壓力。

延伸閱讀

仁寶、和碩5G網通新品齊發，原來是向這兆元產業看齊？

上海封城 廣達、仁寶4月營收中箭

仁寶去年EPS 2.9元 創2010年以來最高