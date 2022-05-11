華碩預告 PC揮別疫情紅利

PC市場在歷經兩年需求強勁的疫情紅利後，反轉時間點已出現徵兆。品牌廠華碩預告，目前歐、美、中等大部分市場通路庫存多已回到疫情前的正常水位，今年下半年PC市場就脫離大爆發期，轉向工作／生活模式改變的新常態期。



短期內因受到烏俄戰事、中國封控及美國升息、加速通膨等產業變數影響，華碩甫於第一季交出以每股大賺14元、刷新歷史同期新高的成績後，針對第二季傳統淡季的營運展望則看衰，預期PC及板卡等零組件兩大事業出貨動能將分別季減10％、及10～15％。



同時持續積累的零組件、半成品之存貨水位也將繼第一季底升高至近1,934億元的歷史新高水位後，續維持高檔，直至下半年進入新產品周期、隨旺季帶動市場活絡後，才能轉化為營運動能，並加速去化存貨至健康水位。



總結來自歐、美、中的產業變數影響，華碩共同執行長許先越及胡書賓11日於法說會中指出，擴及整體歐、美、中市場的PC消費需求動能已見下滑，原已收斂至可控範圍的供應鏈短料，除了仍缺一些電源控制IC、美系IDM廠類比IC外，封控造成短期內在機構件、PC板及模組類料件的短缺成為新挑戰，同時仍處於高檔的海、空路運費也依然對成本帶來壓力，針對這三大地區，華碩都正密切關注市場變化。



此外，顯卡業務，在今年挖礦潮明顯褪去後，許先越認為市場將回歸到電競及相關應用的正常需求，看好整體電競區塊的需求尚未被滿足，加上新平台在下半年推出後，將為電競市場帶來正面效益、有利於刺激需求再增溫、出貨增揚，華碩亦樂估今年顯卡業務將維穩成長步調。



至於營收比重占1％的智慧手機事業，繼去年度以倍增成長、達80萬台出貨量後，今年下半年啟動新品周期後，許先越並預期，在今年的新品周期就將推升手機事業轉虧為盈。



雖預期下半年整體PC市場就將回歸常態，但許先越指出，整體PC總量仍將保持比2019年（疫情爆發前）還高的走勢，除了因疫情已改變大多人的生活型態外，35歲前的消費群族購機率大幅提升、產品更新周期從8個月縮短至6個月等，皆成為後市潛在利多。



胡書賓亦對下半年展望審慎樂觀，依往年經驗來看，下半年接續到來的返校季、假期消費旺季，仍將帶來季節性的旺季效應，屆時上半年遞延、累積的消費動能期能發酵。



胡書賓並重申，華碩力拚全年電競筆電出貨年增兩成、整體PC核心事業要有優於產業10％以上成長力道，及守住營益率達6％以上的目標未變。面對產業大環境意料之外的變數仍多，華碩也將與上下游夥伴緊密合作、保持營運彈性以快速因應市場變化。