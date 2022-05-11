群創現金減資9.5％ 合計配息2元

群創（3481）11日董事會決議擬辦理現金減資退還股東股款，以因應總體經濟及產業環境變局，平準化景氣循環波動對未來營運及財務結構、現金流的影響，並以彈性工具組合為股東創造穩定之報酬。

群創實收資本額新台幣1,055.96億元，本次現金減資金額新台幣100.32億元，銷除股份10.03億股。以群創已發行普通股股份總數105.596億股計算，減資比例約9.5％，每股退還約0.95元現金股款予股東，減資後實收資本額955.65億元。

群創2021年稅後淨利575億元，基本每股盈餘5.53元，董事會同步通過盈餘分配案，擬於現金減資前每股配發現金股利約1.05元。加計現金減資，2022年預計每股發放約2元現金予股東。

基於維護公司信用及股東權益，兼為激勵員工士氣、提昇向心力與吸引優秀人才，董事會另決議買回公司股份5,000萬股作為轉讓員工使用，期結合股東利益與員工績效，共創雙贏。

群創去年營收及獲利均為近年新高，合併營業活動現金流入1,018億元，合併淨負債淨值比率為5％。公司財務結構健康，此次決議不影響未來各項計劃及營運所需資金。

群創董事長洪進揚表示，本年度除續保留部分盈餘供公司依循前述策略持續精進外，審酌目前實收資本規模與精準投資策略之匹配性，擬透過此次現金減資調整資本結構，提升未來單位股東權益報酬，退還的現金股款亦有利股東稅賦安排及資金運用彈性。

首季EPS 0.18元 出貨面積季減12.8％

群創（3481）公布2022年第一季財報，合併營收為699億元，營業淨利為22億元，稅後淨利為19億元，基本每股盈餘為0.18元。

2022年第一季整體出貨面積662萬平方公尺，較前一季減少12.8％，液晶面板售價為每平方公尺372元美元。中小尺寸營收為115億元，較前一季減少26.8％，中小尺寸面板出貨面積68.94萬平方公尺，較前一季減少21.6％。

2022年第一季營收以產品應用別區分，可攜式電腦為37％，手機及商用產品為25％、桌上型螢幕為11％、電視為27％。以產品尺寸別區分，10吋以下為17％、10到20吋為43％、20到30吋為15％、30到40吋為5％、40吋以上為20％。

回顧2022年第一季由於受到傳統淡季的影響，加上俄烏戰爭、中國疫情封城及通貨膨脹等影響，衝擊產業供應鏈造成原物料上漲，導致面板需求減弱。公司持續動態調整產品組合及成本控管以達到獲利最佳化。

展望2022年第二季，雖然全球經濟不確定性持續增加，但預期在戰後產業供應鏈趨於穩定及下半年銷售季節來臨前的備貨潮，出貨動能將較今年第一季增加。另一方面，公司持續發展高值化、差異化產品，並建構多元化的面板應用場域及生態系來發揮「長尾效應」，並保持領先技術與產品優勢，維持公司長期競爭力。

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