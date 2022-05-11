上海停產潮燒到特斯拉 郭明錤揭轉運時間

上海封控延長，衝擊逐步顯現，除廣達、和碩等電子5哥4月營運齊跌，營收呈兩位數衰退，僅復工3周的電動車巨頭特斯拉（Tesla），10日再傳供應商染疫導致斷鏈停產，有「地表最強分析師」之稱的郭明錤研判，上海生產製造直到6月前，都難見明顯改善，也讓眾家大廠5月營運蒙塵。

上海官方自3月28日實施分區管控，長三角千家台廠被迫停產，特斯拉上海廠也停產22日，直至4月中旬被納入首批復工「白名單」後，4月19日才恢復部分生產，不料僅維持3周又煞停，復工路坎坷。

路透昨引述消息人士指出，特斯拉零組件供應商Aptiv因工人確診，上海廠7日起停向特斯拉、通用發貨，復產時間表未定。特斯拉美國發言人雖指暫未收到上海超級工廠的停工通知，但坦承當地物流供應受阻。

不僅特斯拉叫苦，電子5哥也是個個臉色發青。除4月筆電整體出貨量約942.5萬台，月減41.09%，單月營收也因大陸齊呈兩位數衰退。

其中，英業達月減約17%較輕微，其他包括廣達、仁寶、和碩、緯創等月減率都逾2成5，仁寶更逼近腰斬等級，營收月減47%，現多透過調整排班、增加人力因應，當地工廠也會持續招工。

天風國際證券分析師郭明錤表示，特斯拉再度停工的主要原因來自供應鏈和物流影響，但特斯拉判斷停產屬於暫時性因素，至今尚未將訂單從上海工廠轉移到他廠。

郭明錤原預估特斯拉5月中旬就能回到停工前的產能水準，但現在改口認為，直到6月前，上海生產製造都難有大幅改善。

他也指，若無供應鏈干擾，特斯拉上海廠原可將每小時的生產台數，從正常 80~85台提高到110~120台，以彌補4月封城停工期間的訂單缺口，但以目前產業供應來看恐難達成。

路透社則指，本次特斯拉停產反映出當地供應鏈仍因防疫政策受阻，企業復工復產也得面對更大的複雜性和不確定性。

數據顯示，特斯拉上海工廠2021年交付48.4萬台新車，年增235％，占其全球交付量51.7％，今年第1季在特斯拉全球交付的31萬台中，上海廠逾18萬輛，占比逼近6成，隨封城防疫後，供應鏈能否穩定順暢，已是投資圈焦點。

（旺得富理財網 李宗莉）