傳台積電明年漲價？業內人士回應了

10日市場傳出，台積電2023年1月起將續調漲晶圓代工價格，其中成熟製程部份將漲價8～9％，先進製程部份將漲價約5％。業內人士表示，消息並不正確，台積電此次只針對部份成熟製程晶圓代工「報價低於同業」部份調漲，先進製程價格持平不動，並沒有全面調漲情況發生。

由於近期消費性電子銷售疲弱，IC設計廠庫存水位持續拉高，晶圓代工要再漲價並不容易。相關人士指出，成熟製程晶圓代工平均價格由幾年前的1,000美元，至今已漲到3,200美元左右，但因為部份製程「價格低於同業」說不過去，因此再漲價100～200美元，相信客戶可以接受及吸收漲幅。至於先進製程晶圓代工價格介於7,000～15,000美元，價格本來就比較貴，所以這部份價格維持不動。

台積電先前已宣布，今年全面調漲晶圓代工價格，包括16奈米及更先進製程平均價格調漲8～10％，28奈米及更成熟製程平均漲幅約達15％。包括聯電、力積電、世界先進等晶圓代工廠，也在第一季針對部份到期並重新簽訂的長約、或供給吃緊成熟製程部份再度漲價，價格漲幅約介於5～10％。然而包括疫情、戰爭等不利因素持續發酵，IC設計廠手中與消費性電子相關的晶片庫存水位越來越高，甚至部份面板驅動IC、低階微控制器及電源管理IC等均傳出「降價求出貨」消息，因此業界人士預期，晶圓代工價格要再調漲並不容易。幾位IC設計業者指出，台積電此時釋出明年部份成熟製程將漲價訊息，但消費性電子疲弱需求可能到下半年還沒有起色，庫存天數持續增加，下游客戶要求降價，上游晶圓代工價格若再漲，變成「上有鍋蓋、下有鐵板」，要維持毛利率難度只會愈來愈高。

延伸閱讀

台積電4月營收1,725.61億元 攀峰

台積電慘套650元神山頂 投資達人一招解

台積電4月合併營收年增55％ 創單月新高