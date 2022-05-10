台灣大總座：2023挑戰台規模最大電信

台灣大總座：2023挑戰規模最大電信、2025成為最大消費科技集團

台灣大哥大總經理林之晨10日在臉書發表他上任總經理滿三年的心得，第三年最重要的里程碑，就是台灣大整體營運擺脫長期衰退、重回成長之路，他形容他用畢生功力推動台灣大哥大轉型，終於達到一個里程碑。

展望未來一年、林之晨為他總經理任內第四年訂出新目標，他說，台灣大的營收成長增速大概不會再增加10％，但他仍希望在2023年，台灣大能成為營運規模最大的電信集團，2025年，能挑戰國內金融、製造業以外，營運規模最大的消費科技集團。有了更大的平台，後續策略佈局才能事半功倍。

他並以「三年級CEO的一些領悟」，闡述台灣大的成長，首先是「財務指標全轉綠燈」，林之晨說，去年這個時間點，他分享台灣大營收加速成長、EBITDA 開始從年減轉為年增，代表營運狀況開始好轉 ，而過去這一年來，台灣大在全體同仁的努力下，又更上一層樓。

首先從財務數據來看，林之晨說，台灣大擴大營運規模一直是他上任後的工作重點，「先有規模，才能有平台、有槓桿」，過去一年（2021第2季～2022第一季），台灣大合併營收來到1,606億元，年增18％，其中momo貢獻成長中的225億元，而電信則貢獻23億元，電信也是2017年以來首次營收轉為正成長。

值得一提的是，相較他到任總經理前一年（2018第2季～2019年第1季），目前為止營運規模總共放大了36％，總營收增加423億元，超過一個獨角獸。

林之晨說，在他就任滿二年時（2020年第2季-2021年第1季）的營收成長是8％，所以過去一年營收增速提升高達10％。台灣大營收中momo佔了58％，因此三年的大幅加速，一部分來自2021年第2季～第3季三級警戒過程中，消費被強迫加速轉往線上。長期而言，人們勢必會把消費預算持續移到數位，但未來一年，電商恐得消化去年強迫轉移的症候群，因此台灣大的的其他成長策略要能銜接上。

展望第四年的目標，他訂出2023年台灣大能成為營運規模最大的電信集團，2025年成為營運規模最大的消費科技集團。有了更大的平台，後續策略佈局才能事半功倍。

林之晨說，隨著營運規模加速放大，如果獲利也有成長，那表示成長所產生的利潤，已大於維持成長所需投入的資本，或者簡單的說，成長的飛輪開始加速。

從EBITDA來看，過去一年台灣大增加了26.5億元，年成長8.5％達到337億元，逆轉了他上任總座第二年期間的衰退6.1％，也是2017年來首度成長。EBITDA代表公司營運產生現金流的能力，換言之，台灣大的營運，總算逆轉了先前3年現金流入衰退的困境，開始重回擴張的狀態。

其中電信業務貢獻7億元的EBITDA成長，也是2017年以來首度增加，而 momo 等其他業務則貢獻了19.5億元成長。電信業務的EBITDA成長貢獻達26％，遠高過營收成長的9％，這是因為電信邊際成本較低、營運槓桿較高的緣故。因此，雖然電信很難像momo動輒30％營收年增，但即便是3％的營收增加，對於EBITDA與獲利，也都能產生顯著的貢獻。

營業利益部份，過去一年是年增9％，較之前一年的衰退13％，改善幅度較 EBITDA更大。稅後淨利年增1％，也較前一年的衰退15％翻轉，如果排除去年 momo處分宅配通股票、台灣大認列投資亞太電信損失的所得稅利益等一次性的影響，稅後淨利則是年增5％。

林之晨說，台灣大逆轉了長達六年的衰退，呈現營收加速成長，同時可以帶動現金流、獲利成長的健康狀態。他在過去三年擔任總經理的努力，總算把這個飛輪推動，可說是一個不錯的期中進度。