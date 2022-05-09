PC品牌廠營運拋錨 這家4月營收大減近4成

俄烏戰事及中國華南、華東地區的封控，對物流及需求的首波衝擊，對品牌廠4月營收已帶來影響。華碩4月營收較上月大減近四成。同樣受波及的品牌廠還有板卡暨電競品牌業者微星和技嘉，4月營收月減幅度也都達雙位數。

華碩指出，受到中國大陸封控及物流影響，4月集團合併營收月減39.33％、降至333.89億元，並較去年同期下滑14.69％。單月品牌合併營收則降至295.31億元，月減42.1％、年減19.1％，雙雙退至2020年6月以來單月營收低點。

技嘉4月合併營收76.26億元，月減24.6％、年減30.97％，則為2021年以來單月谷底。

另微星4月合併營收156.08億元，較3月下滑12.22％，不過比去年同期仍年增3.52％，並為歷年同期新高，交出優於業界水準的成績。

不過三大品牌今年前四個月的營收，皆仍續站歷年同期新高。其中，華碩累計集團營收及品牌營收分別為1,718.12億元及1,574.93億元，年增幅各有10.6％及近9％，續創2008年與和碩分家以來的同期新高。

技嘉及微星前四月累計合併營收則分別達402.29億元，及686.47億元，年增幅各為2.07％、8.82％，雙站歷年同期新高。

法人指出，三品牌廠4月營收的下滑主要來自歐洲受俄烏戰事波及需求，加上中國因封控、直接影響出貨物流及市場需求，但來自供應鏈受封城停工的影響，恐於5月後才逐步發酵，也為各家品牌廠第二季的營運下滑埋下伏筆。

微星先前則已預期，在美國通膨升溫、烏俄戰爭擴大影響歐洲需求下，3月底已見市場銷售動能快速下滑，預估今年第二季將是全年營運低點，法人亦認為，對所有品牌廠而言，第二季都將是今年的最大挑戰。