友達增持凌華 持股比衝破三成

友達（2409）跨大步佈局智慧場域，9日公告透過旗下投資公司康利投資和隆利增加凌華（6166）持股，再加上先前友達逾二成的持股，集團總持股比率達到32.84％。

據了解，友達此次是透過致茂（2360）鉅額交易轉讓持股的方式取得股權，而友達先前已經取得一席董事，在今年股東會董事改選之後，可望再增加一席董事席次。

凌華將於今年進行董事改選，友達擬由總經理柯富仁與總經理室資深特助楊正義擔任二席董事，共同深耕客戶關係，落實合作綜效。

凌華前總經理楊正義於2021年12月加入友達團隊，公司借重其於智慧製造與工業物聯的專業與管理資歷，共同參與友達價值轉型並拓展在工商場域生態圈開發。

友達表示，藉由友達的技術與製造實力，結合凌華耕耘的解決方案，持續深化雙方的策略結盟，將偕同在技術開發、客戶應用開發及生態圈拓展，強化雙方合作的動能。透過雙方優勢結合，不僅快速提升解決方案附加價值與應用，更能互惠共享資源，發揮合作綜效。在更多工商領域深化合作關係及強化資源整合，持續共創拓展跨價值鏈的生態圈。

友達在2020年公開收購凌華股票，取得約19％的股權，成為凌華最大股東。過去一年以來，友達透過投資公司又陸續收購了凌華2,635.5萬股，平均收購價格約61.26元，總金額約16.1億元。9日凌華第二大股東致茂申讓凌華持股，友達則是公告透過康利投資和隆利投資取得凌華1,273.6萬股，每單位價格61.34元，交易總金額約7.81億元。

至此，累計友達對凌華持股比例約19.45％，康利持股比例約7.33％、隆利持股比例約6.06％，總計友達集團對凌華總持股達到32.84％。

致茂是凌華第二大股東、並且有一席董事席次，再出脫持股之後，也將退出凌華董事會。