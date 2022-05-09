上海封城 廣達、仁寶4月營收中箭

封城效應發威，仁寶、廣達4月慘兮兮，仁寶4月營收539.21億元、筆電出貨量220萬台，都是腰斬。廣達4月筆電出貨量320萬台也是腰斬，4月營收667.28億元則是勉強守住月減不到4成。雖然仁寶、廣達均表示5月會比4月好轉，不過供應鏈認為就零組件供應與物流狀況判斷，5月筆電出貨量若能恢復三分之二、已屬不易。

雖然廣達上海廠已經不是最大的伺服器廠區，但是廣達上海廠為蘋果MacBook Pro系列獨家生產重鎮，同時也為特斯拉組裝ECU，而仁寶昆山廠則貢獻仁寶筆電產能約5成，以服務大客戶戴爾為主。

隨著廣達上海廠在4月初停工，仁寶昆山廠生產則自4月上旬起受到影響、中旬起正式停工，不僅廣達、仁寶在華東地區的廠區受到影響，隨著筆電零組件集散地昆山停工時間拉長，華東以外的其他廠區零組件供應鏈完整程度不及華東、部分零組件仍依賴華東供應下，已經波及仁寶、廣達在華東以外的筆電廠區的生產，導致了生產排程受阻。

廣達4月營收因而下滑至667.28億元，比3月大減39.5％，並比去年同期減少21.5％，筆電出貨量也衰退至320萬台，比上個月減少47.5％，累積前4月營收為3695.09億元，比去年同期小增4.2％。

至於仁寶4月營收則是幾近腰斬，月減幅度高達47.5％、為539.21億元，也比去年同期下滑39.7％，筆電出貨量僅有220萬台，出貨量月減幅度更高達52.2％，也因為4月營收因為封控影響而重摔一跤，累積前四月營收為3,217.79億元，比去年同期減少10.5％。

值得注意的是，雖然廣達、仁寶均表示會全力趕工，5月營收、出貨量都會比4月好轉，但是能好轉多少？供應鏈便透露，很多小型供應商龜速復工，加以物流依舊很不順，5月份筆電出貨量恐怕只能恢復為往常的三分之二左右，6月才有機會回到產能全開，這也代表，因為4月封控而損失的出貨量，在第二季結束之前很難全部追回，可能會拖到7月才能，然而通膨如影隨形、筆電需求繼續下調箭在弦上，華東產能恢復之際客戶訂單究竟會不會等這麼久，誰也不知道。