切入第三代半導體 這檔首季大賺帶量攻高

尼克森首季EPS大賺2.48元 股價強攻

金氧半場效電晶體（MOSFET）廠尼克森（3317）去年賺進超過半個股本的歷史新高水準，而今年首季EPS即達2.48元，基本面轉機氣象明朗，周一（5/9）開高之後，多在高檔行進間趨堅整理，無畏盤勢下探16,100點壓力，迄上午9：50的市價暫報62.2元，上漲3.49%，表現不錯。

尼克森在2021年的獲利擬配出1.2元現金股利，係2008年以來最高水準。對於2022年展望，尼克森有望成功搭上第三代半導體商機，加上MOSFET報價續旺，全年獲利有望再締新猷。

尼克森去年營收達28.59億元、年增15.3％，平均毛利率29.6％、年成長4.9個百分點，歸屬母公司淨利3.54億元，相較於2020年大幅成長90.4％，每股淨利5.78元。

據了解，MOSFET產品報價在2021年8吋晶圓代工產能吃緊效應下，加上終端市場拉貨動能相當強勁，使MOSFET價格開始呈現上漲態勢，尼克森亦同樣受惠其中，成為帶動2021年業績創高的主要關鍵。

且8吋以下的晶圓代工市場在2022年仍將維持產能吃緊效應，以及全球IDM大廠把產能全力進攻5G、車用電子及資料中心等高階市場，排擠到消費性MOSFET供給動能，尼克森將可望在2022年持續受惠其中。

不僅如此，尼克森當前已經順利切入第三代半導體供應鏈當中，其中碳化矽（SiC）製程MOSFET正進入放量出貨階段，法人指出，尼克森在碳化矽MOSFET市場有望獲得客戶訂單持續挹注2022年營運，且氮化鎵（GaN）相關產品線正進入研發階段，後續有望擴大卡位第三代半導體供應鏈。

尼克森2022年2月合併營收達2.29億元、年成長19.9％，累計2022年前兩月合併營收為5.17億元，寫下歷史同期第三高，相較2021年同期增加6.5％。

法人看好，由於第一季為半導體產業的傳統淡季，因此預期本季營運將與2021年第四季持平，不過後續隨著市場動能開始明顯升溫，使MOSFET出貨動能增加，加上第三代半導體品助力，後續營運將望逐季成長，推動2022年獲利再度改寫新高。