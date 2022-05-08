手機ODM占比 未來幾年還有提升空間

市調機構Counterpoint Research表示，去年手機ODM出貨量年增率達6.4％，超過整體市場成長性，ODM市場占比去年已達37％，隨著手機品牌業者對成本、靈活度的要求與日俱增，ODM占比在未來幾年還有提升空間，雖然華為出貨量巨減、4G晶片缺貨多少影響到手機ODM業者的出貨量，去年前三大手機ODM業者仍是華勤、龍旗、聞泰，合計市占率還有70％。

中國內需市場興起、成為全球最大的單一國家市場，中國手機品牌銷售量占據超過八成的內需市場，小米、華為、OPPO、vivo等主要中國品牌手機代工訂單也優先釋出給同胞下，帶動中國的手機ODM隨之興旺，全球主要手機ODM業者已經全部都是中國的天下，在經濟規模與成本優勢下，連三星在成本與靈活度的考量下，橫跨中價位與低價位的A系列手機也幾乎都是由中國手機ODM業者設計、製造，前五大手機品牌中，只有蘋果仍堅持全部自己設計、由EMS廠組裝。

中國品牌、三星釋出訂單帶動，根據市調機構Counterpoint資料顯示，去年全球手機ODM出貨量年增6.4％，高於整體智慧型手機市場成長率4.5％，以去年全球智慧型手機出貨量為13.9億支來說，ODM市場規模相當於5.14億支，在全球智慧型手機的市場占比上升至37％，比2020年再增加1個百分點，比起2015年占比24％來說，可以說ODM市場規模持續加速。

過往ODM訂單重要來源華為，在美國實體清單制裁下釋出訂單量直直落、去年ODM訂單量比2020年少了78％，Counterpoint表示，小米、聯想／摩托羅拉、傳音才是驅動去年手機ODM市場的最大動能，榮耀也逐漸成為手機ODM訂單的重要來源之一。

品牌消長也影響去年手機ODM業者排名，Counterpoint表示，前三大仍是華勤、龍旗、聞泰的天下，市占率分別為31％、21％、18％，不過華勤出貨量年減1％，龍旗則因為承接大量的小米ODM訂單，去年出貨量年增10％，聞泰則受制於4G晶片缺貨、營運重心轉移至光學模組與半導體零組件，去年出貨量比2020年大減17％。

相較之下，手機ODM後進業者天瓏、中諾去年市占率分別為8％、6％，比起前三大差了一截，不過去年出貨量分別年增36％、40％，其中天瓏的高成長性直接受惠於主力客戶聯想／摩托羅拉在中南美洲的成功並且獲得不少北美電信業者訂單。