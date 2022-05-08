ShopBack台灣 全年業績拚翻倍

台灣電商市場競爭激烈，不過現金回饋的商業模式正在吸引台灣使用者的目光。主打現金回饋的導購電商平台ShopBack台灣總經理隆章琪表示，以今年第一季來看，ShopBack台灣第一季營收年增65％，主要最強的兩大動能來自於訂房網站以及跨境美妝品牌，成長最為強勁，隆章琪表示，看好現金回饋的電商模式，ShopBack台灣今年業績將拚翻倍成長。

ShopBack是2014年在新加坡成立的購物現金回饋網，營運橫跨新加坡、馬來西亞、菲律賓、印尼、台灣、泰國、澳洲、越南和韓國等9個市場。目前全球有超過2,000萬用戶，與4,000多家電商合作，每個月創造1,800萬筆訂單。

2016年ShopBack正式進軍台灣，合作夥伴包括綜合型電商、時尚、旅遊、美妝、美食外送、居家生活、3C、線上服務、運動保健、母嬰等電商網站，主打透過在ShopBack上購物就能賺現金的模式，在台灣快速打開市場。對商家來說，除可透過ShopBack創造自有流量以外的訂單，也能接觸到新客。而對消費者來說，透過ShopBack每一筆的消費，都可累積現金回饋，同時也能在所購物的網站上疊加信用卡、點數優惠等。

隆章琪說，疫情衝擊兩年，去年本土疫情爆發時，旅遊產品大幅下滑，後來隨著疫情趨緩銷量又回升，直到今年第一季，ShopBack站上的旅遊商品都是營運主要成長動能。雖然近期確診人數快速增加，但受到疫苗覆蓋率高，加上不少民眾轉向與疫情共存，ShopBack台灣站上的旅遊訂單並未出現像去年一樣恐慌式退訂的情況。

以整體第一季來看，ShopBack台灣營收年增65％，其中2月碰到農曆新年為傳統淡季，但單月營收仍然衝出年增八成的佳績，新客數量也增逾八成，顯示現金回饋對台灣消費者仍深具吸引力。

而除了旅遊之外，隆章琪分析，第一季另外一個推動業績的主要來源，則來自於跨境美妝與時尚商品，主要是因為疫情當前，消費者無法出國旅遊，自然轉移到跨境電商購買國外的美妝產品。