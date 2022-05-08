宜鼎董座：全力衝刺Edge AI應用

工控記憶體模組大廠宜鼎（5289）發布最新營運策略，將偕轉投資子公司全力衝刺人工智慧邊緣運算（Edge AI）技術與應用。宜鼎近年看準工業人工智慧物聯網（AIoT）發展，已協助上千家客戶實現各式智能應用落地，集團將以軟硬整合、遠端管理、資料安全等三大技術層次，大啖進入成長爆發階段的Edge AI市場龐大商機。

宜鼎董事長簡川勝表示，過往宜鼎常談到的邊緣運算，雖然能某種程度解決資料上傳雲端的延遲問題，但唯有加速導入AI技術、釋放AI應用潛能，才能有效減輕產業智能化過程中，所面臨的雲端處理成本與通訊傳輸壓力，而這也是宜鼎將目光從AIoT更聚焦於AI與Edge AI的原因，並將全力衝刺Edge AI應用。

受惠於工控記憶體出貨轉強及價格回穩，宜鼎第一季合併營收季增8.1％達25.90億元，較去年同期成長33.5％，平均毛利率持穩在28.4％，營業利益季增21.9％達4.23億元，年增33.0％，歸屬母公司稅後淨利季增33.1％達3.86億元，年成長48.5％，改寫歷年同期新高，每股淨利4.64元。

宜鼎公告4月合併營收月增7.8％達10.06億元，較去年同期成長17.4％，累計前四個月合併營收35.96億元，年增28.6％，為歷年同期新高。受惠於工控記憶體拉貨動能回升，法人看好宜鼎營收逐季成長到下半年。

宜鼎旗下嵌入式儲存與記憶體模組產品，是工業電腦智能化過程中不可或缺的重要基礎之一，也帶動宜鼎近年的營運成長。然而隨著全球聯網裝置數量遽增，數據延遲、能耗與負載問題也逐一浮現。

宜鼎表示，早已協助客戶逐步落實邊緣運算理念，更進一步看好AI技術在未來產業發展上所扮演的重要角色，鎖定Edge AI做為集團最新策略發展方向，並與旗下子公司共同開發各式AI智能解決方案，加速全球智慧城市、智慧車載、智慧醫療、智慧零售、智慧工廠、能源及基礎建設智慧化等應用領域的部署與落地實踐。

宜鼎結合軟硬整合、遠端管理、資料安全等三大關鍵要素開發系列新品，將持續協助全球客戶達成AI最佳化目標。在軟體面，宜鼎透過自主研發的AI套裝SDK，提供全套解決方案，強化AI部署與管理。在硬體面，最新K26 SOM模組為技術門檻較高的FPGA提供隨插即的整合模組解決方案；InnoAgent頻外管理擴充模組可排除長時間設備停機風險；InnoAGE及InnoOSR固態硬碟（SSD）則整合資料儲存與智能遠端管理功能，提升設備管理效能。