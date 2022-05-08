動力第一季每股賺3.88元 攀峰

動力-KY（6591）受惠於電競相關散熱風扇產品出貨穩健，挹注江西廠產能稼動率達近90％，再加上新舊產品汰換得宜，順利優化平均毛利率結構，以及成本與費用控制得宜、產能製程效率優化等因素，貢獻營業淨利1.77億元、歸屬於母公司稅後淨利1.24億元、換算EPS 3.88元，單季獲利順利刷新歷史新高紀錄，為虎年營運添柴火。

動力-KY首季營運成長動能來自於電競熱燒，據動力-KY統計今年首季來自電競事業的營收占比達87.62％，主要營收貢獻來自於支援中低階顯示卡NVIDIA RTX 3050系列新品的電競相關散熱風扇產品出貨暢旺，不僅拉抬江西廠產能稼動率自去年第四季起持續向上拉升，亦帶動公司三率表齊步向上，與去年同期及去年第四季相較均呈現三率三升的榮景，營業毛利率、營業利益率、稅後淨利率分別達到36.48％、26.90％、18.97％，連帶獲利也順利改寫歷史新高，其中營業淨利1.77億元、歸屬於母公司稅後淨利1.24億元、稅後每股盈餘（EPS）3.88元，分別較去年同期成長64.63％、62.4％、61％。

除公布首季獲利外，動力-KY亦順帶公布4月合併營收1.28億元，動力-KY表示，因適逢電競產業傳統出貨淡季，再加上去年同期為新品出貨高峰，墊高營收基期，是4月營收呈年減31.25％的主因；然受惠主要客戶對電競相關散熱風扇產品拉貨力道仍強，累計前四月合併營收達7.85億元，仍較去年同期成長19.48％。

雖然第二季適逢電競產業傳統出貨淡季，但以客戶的訂單需求來看，顯卡市場仍有通路庫存待補、高功耗與高性能的高階電競顯卡需求未滿足，加上先前飆漲的通路報價持續下修、回歸正常，皆有助顯卡升級帶動換機潮出籠的需求，隨客戶的需求回溫，動力-KY樂觀期待今年上半年營運仍可望持續保有正向成長的優勢。