訂單旺 中砂業績拚季季增

包括台積電、聯電、美光等半導體廠全力擴產，中砂（1560）第一季營收16.45億元，歸屬母公司稅後淨利3.13億元，同創歷史新高紀錄，4月合併營收5.90億元續締新猷。隨著大客戶3奈米下半年進入量產，法人預期將帶動中砂鑽石碟強勁出貨，加上再生晶圓及砂輪業務需求暢旺，訂單能見度直達第四季，法人看好今年營運將逐季創下新高。

中砂公告第一季合併營收季增7.1％達16.45億元，較去年同期成長12.3％，平均毛利率季增二個百分點達35.5％，較去年同期提升7.5個百分點，歸屬母公司稅後淨利季增36.7％達3.13億元，年成長逾1.1倍，每股淨利2.20元。

中砂第一季合併營收、營業利益、稅後淨利均創下歷史新高，隨著晶圓代工廠及記憶體廠積極擴產，中砂第二季接單續強，4月合併營收月增1.2％達5.90億元，年成長22.8％，續創單月營收歷史新高，累計前四個月合併營收22.35億元，年增14.9％，改寫歷年同期新高紀錄。

半導體大廠的新增產能或新製程導入時都需要再生晶圓，中砂今年第一季及第二季均針對部分品項調漲價格，同時美國記憶體客戶也展開認證，下半年可望拉高出貨量。中砂竹北廠去年11月再增加三萬片12吋再生晶圓產能，總月產能已達30萬片規模，訂單能見度看到下半年。

中砂的砂輪事業第一季適度漲價反映成本，第二季亦會進行滾動式調整，加上ABF載板廠擴產動作積極並帶動砂輪強勁需求，中砂已通過新客戶驗證並開始出貨，今年將維持成長動能。法人預期中砂第二季營收續創歷史新高，下半年營運會優於上半年。