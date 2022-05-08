元太4月營收 年增逾六成

電子紙供應商元太（8069）第一季財報出爐，受惠於新產能開出，營收年成長三成、來到59.61億元，毛利率回升到48.17％，稅後淨利約14.61億元、年成長逾25％，每股盈餘約1.28元。第二季底還有新產能開出，再加上材料成本降價，元太今年營收、獲利成長看好。

元太公告第一季財報，由於去年第四季量產的新線效益浮現，合併營收59.61億元、年成長34.38％、季減11.91％。包括TFT面板和IC價格都有所鬆動，帶動毛利率提升至48.17％，相比前一季增加六個百分點，略低於去年第一季的49.87％。營業利益約14.26億元，年增47.31％、季增17.75％，稅前淨利約17.99億元，年成長32.47％，和上一季持平，歸屬於母公司業主淨利約14.61億元，年成長25.19％、季增7.03％，每股盈餘約1.28元，寫下近11年來的單季同期高點。

電子紙顯示器應用增長，元太擴產效應顯現，今年第一季淡季不淡，營運表現維持在高檔。元太公告4月合併營收約23.77億元，相比去年同期大幅成長66.44％、月增約2％，累計今年前四個月合併營收約83.38億元，年成長42.19％。

雖然大陸封閉管理影響消費性電子產品供應鏈，元太總經理甘豐源先前指出，去年歷經揚州廠停工，元太已經做好提前因應措施，因此面對今年封閉管理，物流運輸出現狀況，公司機動地調整運輸路線，費用會略有增加，但整體來看，並沒有太大問題。

此外，去年IC漲到天價，今年價格好一些，而TFT面板價格今年也下滑，整體材料成本改善，而且客戶也願意吸收運費成本，所以影響都在公司可控範圍之內。

產能方面，元太去年規畫擴增四條生產線，其中一條已在去年底投產，上半年營收貢獻放大，第二、三條則維持原訂計畫，將在第二季底投產，預期下半年將貢獻營收。元太董事長李政昊表示，雖然擴產進度稍有延遲，但目前包含美國、台灣都持續擴產中，如何加快新產線建置、投產將是今年最大挑戰。