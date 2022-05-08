跌跌不休 面板廠恐現單月虧損

今年前四個月包括北美等主要電視銷售衰退，再加上庫存問題浮現，5月電視面板跌勢加劇，TrendForce資深研究副總邱宇彬表示，55吋以下的電視面板單月都有2～5美元的跌幅。

而IT面板跌勢持續，監視器面板平均也有3～5美元的跌幅、筆電面板單月平均跌幅約2.8～3美元。第二季大尺寸面板跌勢不止，面板廠可能出現單月虧損，營運壓力大增。

第二季大尺寸面板價格全面續跌，電視面板下探現金成本，IT面板價格也向現金成本靠攏，大陸面板廠因為產品線較為單一、產品組合較差，先前就傳出10.5代廠已經賠錢，接下來可能出現單月虧損。

台灣面板廠透過產品組合調整、提高產品附加加值，設法維持本業獲利，不過第二季獲利還會再下探。

邱宇彬表示，之前電視面板有一段時間價格觸底，二線品牌拉貨增加，但是第一季包括歐美、中國等主要電視市場終端銷售表現不理想，北美1～4月的電視銷售相比去年同期衰退了20％之多，先前備貨反而成為了庫存。電視銷售不佳、IT產品也處於傳統淡季，另外一方面，俄烏戰爭、高通膨都影響消費者信心，因此品牌紛紛下修全年出貨計畫，採購也跟著縮手，第二季大尺寸面板訂單減少。TrendForce預估，第二季電視面板出貨季減約3％，筆電面板出貨季減10％，監視器面板出貨季減幅度更高達10～13％，使得大尺寸面板價格跌幅持續擴大。

電視面板來看，邱宇彬表示，雖然很多尺寸已經來到了現金成本，但是終端需求不好，面板廠減產幅度有限，供過於求的壓力仍大，造成5月面板價格跌幅擴大。5月上旬主要電視面板平均跌幅約2美元，其中32吋報價約36美元、43吋報價約65美元、55吋報價約102美元，至於65吋、75吋等超大尺寸電視面板跌幅又拉大到5美元以上，65吋面板報價來到150美元。

監視器面板5月上旬價格跌幅也擴大到1.5～2美元，21.5吋報價約53.3美元，23.8吋面板供給最多、降價壓力也最大，5月上旬報價約67.6美元，27吋面板價格約78.2美元。

筆電面板延續3、4月以來的跌勢，5月上旬價格跌幅約1美元，其中11.6吋因為先前跌幅最大，近期跌幅有所趨緩，上旬跌幅約0.6美元、報價來到26.7美元，14吋、15.6吋面板報價分別為35.7美元、53.4美元。