聯發科手機晶片市占 在陸稱霸

市調機構CINNO Research釋出最新手機晶片報告，2022年第一季中國智慧手機系統單晶片（SoC）出貨量達到7,439萬套，相較2021年同期下滑14.4％，但同時聯發科在市占率寫下41.2％的高水準，出貨量繳出季增及年成長的雙成長表現，市占率創下2015年以來單季新高。

根據市調機構CINNO Research最新報告顯示，2022年第一季的中國手機系統單晶片出貨量達到7,439萬套，相較2021年同期下滑14.4％，與2021年第四季相比微幅成長0.7％，季增幅主要來自於聯發科、高通（Qualcomm）的手機晶片出貨成長帶動。

觀察2022年第一季中國整體手機系統單晶片表現狀況，聯發科以41.2％市占率拿下市占冠軍寶座，且寫下2015年以來單季歷史新高水準，出貨量相較2021年第四季明顯成長22.6％，與2021年第一季相比則小幅增加2.0％。

市占率第二名及第三名則分別由高通、蘋果拿下，其中高通第一季市占率為35.9％，在出貨量上也繳出季成長13.1％表現，蘋果則由於步入出貨淡季，因此出貨呈現季減及年減狀況。

對於聯發科在第一季的營運表現，CINNO Research認為，主要是受惠天璣9000及天璣8100等手機晶片出貨放量，且獲得品牌廠在中高階機種導入。至於在5G手機系統單晶片市占率來看，聯發科第一季市占率達40.5％，高通則為36.8％。

另外，受到美國制裁的華為旗下海思在第一季手機系統單晶片出貨量僅250萬套，繳出季減18％、年減82％的平淡表現，目前仍能主要出貨原因在於每月穩定銷售，使庫存尚未見底。

CINNO Research同時也釋出3月中國手機系統單晶片單獨出貨報告，單月出貨量達2,004萬套、年減24.7％、月減14.6％，顯示中國疫情反覆需求持續下降，不過聯發科市占率卻逆勢上升到41.4％，表現優於第一季平均水準，看好後續在台積電高良率產能支援，加上中高端產品持續放量，未來市占率可望持續攀升。