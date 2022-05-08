大陸封控管理 觸控面板雙雄Q2這樣看

TPK第二季展望保守

觸控面板廠TPK-KY宸鴻（3673）第一季合併營收250.9億元，歸屬於母公司之稅後淨利2.4億元，稅後每股淨利0.58元。展望第二季，大陸封控管理影響供應鏈和需求，法人預估第二季營收季減10～15％，本業力求維持損益兩平。

宸鴻第一季自結合併營收250.9億元，較前一季成長3.9％，主要是因為供應鏈問題趨緩，且平板及筆記型電腦需求仍強勁。儘管第一季通常為傳統淡季，但7～11吋及11～16吋產品營收季成長仍分別達11％及3％，其中筆電及大尺寸平板電腦（11～16吋）營收佔第一季營收比重達50％，為佔比最高之產品。

雖然產品組合不佳，在公司成本管控與強化生產效率下，第一季毛利率為3.9％，仍維持與前一季3.8％相當。第一季整體營業費用為9.0億元，佔營收3.6％，營業淨利為0.7億元，營業利益率達0.3％。

業外方面，第一季淨利息收入約160萬元且外匯淨收益約8,300萬元，歸屬於母公司稅後淨利為2.4億元，較前季成長99.3％，每股稅後淨利為0.58元。

宸鴻公佈2022年4月份自結合併營收為68.14億元，較前一月份減少35.5％，較去年同期減少25.8％，寫下近六個月以來的單月低點。

宸鴻對於第二季的展望保守，大陸封控管理影響供應鏈，也衝擊大陸市場的需求，目前看起來4月、5月出貨都會受到影響，而且第二季也是五窮六絕的傳統淡季，營運表現相對處於低檔。法人預期，宸鴻第二季營收相比第一季會有兩位數的下滑幅度，本業獲利表現將在損益兩平之間。

為了提供客戶筆電面板模組和觸控面板模組的一條龍服務，宸鴻去年投資擴充筆電面板模組產能，也順利取得多家美系筆電品牌訂單。宸鴻原先預期今年年中就能滿載生產，但是筆電零組件多，第二季原材料供應上受到大陸封控管理的衝擊大，實際出貨還要看供應鏈復工狀況，下半年還是會小幅度擴充筆電面板模組產能。

GIS-KY第一季每股盈餘1.01元、近三年來同期高點

觸控面板廠GIS-KY業成（6456）季報出爐，第一季合併營收約281.35億元、季減19.3％，稅後淨利3.3億元、季減74.14％，每股盈餘1.01元，首季獲利寫下近三年來的同期高點。4月受到大陸供應鏈不順影響，營收月減36.33％，來到81.83億元，公司期望在供應狀況改善之後，5、6月出貨能補回來。

業成公佈第一季財報，第一季合併營收約281.35億元，年增11.62％、季減19.3％，由於產品組合變化，毛利率下滑到7.6％。

不過營業費用降低，獲利仍優於去年同期，營業利益約2.77億元，年成長205％、季減78.76％，稅前淨利約3.63億元，年成長25.33％、季減72.94％，稅後淨利約3.3億元，年成長45.29％、季減74.14％，每股盈餘約1.01元。

業成公告4月合併營收約81.83億元，月減36.33％、相比去年同期衰退23.29％，業成表示，4月份大陸華東地區紛紛進行封控管理，由於主要生產廠區包括成都、深圳、無錫等地都不在封控熱區，因此生產不受影響，但是整體供應鏈出貨不順，間接或多或少都有影響，期望在逐步解封之後，5、6月份出貨能夠盡快補回來。

業成仍看好今年營運仍將持續成長，筆電、平板電腦在去年陸續擴產之後，產能擴充的效應將在今年顯現，特別是筆電面板模組，出貨尺寸往更大尺寸、更高階產品線，今年筆電面板的營收貢獻還會提升。

業成今年資本支出約50～60億元，除了延續去年筆電面板模組產能的投資之外，主要用於新技術、新產品的產能投資，其中后里新廠投資金額約20億元。

業成表示，后里廠計劃在下半年量產，該廠規劃了電容式指紋辨識模組、3D鍍膜、和車用產品等新業務的產能，也是公司在大陸以外主要的生產基地，預期新廠營收貢獻可望從下半年起逐步成長。