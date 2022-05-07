高通5G峰會 快攻萬物聯網商機

高通（Qualcomm）將於美國時間5月9日～11日，召開2022年的5G高峰會，屆時將會釋出高通在5G市場的未來願景，並有機會釋出更多有關於車用、元宇宙等後續產品布局。

高通指出，5G是當前主流，並已為幾乎所有事物連接到雲端做好準備，加速全球數位轉型的進程。此次高峰會，高通總裁暨執行長Cristiano Amon將分享高通與5G是如何驅動連結智慧邊緣，開啟一個激發跨產業創新和商機的全新世代。

據了解，高通在5G及網通技術當中具有市場主導地位，並以行動通訊技術為核心打造智慧手機、智慧音箱、快充規格及藍牙耳機等相關晶片，隨著車用、元宇宙市場開始興起，高通也正在相關領域加速布局，並積極聯手各大車用平台及元宇宙內容服務商，希望能搶得先機。

事實上，高通在車用領域相當積極，日前才宣布與全球最大汽車集團福斯旗下的軟體平台CARIAD提供系統單晶片（SoC），代表後續將可望快速切入福斯集團旗下的汽車品牌供應鏈，福斯集團旗下除了福斯汽車之外，還有保時捷、奧迪及Skoda等品牌，有望讓高通快速在車用市場站穩腳步，成為推動高通業績成長的新動能。

高通先前才在投資人說明會上坦承，蘋果正在逐步加快腳步自行研發數據機晶片，預期2024年會計年度底，蘋果向高通採購的數據機晶片占高通營收比重將不到5％，相較先前的20％營收比重大幅摔落，不過將會由車用、元宇宙等相關市場填補，顯示高通正積極透過5G市場打造新產品線布局，並開拓萬物聯網市場。