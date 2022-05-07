研調：電視面板需求銳減 價格恐持續下探

研調機構群智諮詢今天表示，第2季電視面板終端需求持續萎縮，在供給未有效控制下，全球液晶電視面板市場供需比將達7.3%，持續供給過剩，面板價格維持下滑趨勢。

群智諮詢今天發布報告指出，各尺寸面板價格在低價基礎上恐持續下探，不排除在第2季末逐漸跌破現金成本。

群智諮詢調查，32吋電視面板需求降低，5月每片均價下跌3美元；43吋供需寬鬆，5月每片下跌4美元，50吋因先前期價格跌勢較大，5月僅下跌2美元，55吋需求持續疲軟，5月每片下跌5美元。

另一家研調機構集邦科技公布5月面板報價顯示，32吋每片均價下跌2美元、43吋下跌1美元、55吋跌2美元、65吋下跌5美元。

群智諮詢指出，2022年世界形勢複雜多變，包括俄烏戰事衍生一系列經濟問題，各國疫情分歧，美國升息，通脹加劇等因素交錯，對全球電視產業形成一波接一波的打擊。

群智諮詢認為，面板產業寒冬已至，春意尚遠，對於即將到來的全球備貨旺季，電視面板市場能否恢復活力，如何恢復活力，仍須審慎探究。

群智諮詢分析，上半年電視終端市場促銷旺季尚未到來，來自政治、經濟等層面的打擊卻接踵而至，市場需求陷入悲觀泥沼，全球液晶電視面板需求超乎預期的收縮。

另外，北美電視零售市場持續慘淡，歐洲市場需求低迷，新興國家經濟和需求難以期待恢復，疫情衝擊中國市場原本旺季促銷的力道。

不過，群智諮詢認為，隨著面板價格持續下探，以及北美物流成本逐步穩定，大尺寸面板中長期需求恢復的動能逐漸增強。

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