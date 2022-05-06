新黑天鵝出現… 陳俊聖：PC後市將下滑

今年原本就不被看好的PC產業，近來接連再受全球通膨、俄烏戰事及中國封控等黑天鵝亂舞衝擊，宏碁董事長暨執行長陳俊聖6日坦言，大環境已比年初時更為複雜，先前IC短料問題雖有緩解，但貨物「海上漂」的情況未解，戰爭及供應鏈受封控又帶來新的影響，PC後市的整體需求和出貨都將下滑，「不可預知性」仍高。



陳俊聖年初時預告，第一季底將是觀察長短料及供需變化的關鍵時間點。時序正要進入第二季中旬，他直言，當時無法預知的俄烏戰事、中國封控兩大變數，已對整體需求及供應鏈造成衝擊。包括從歐洲逐步擴散的需求疲軟，以及供應鏈從先前IC短缺造成的長短料，轉為因封控停工、打亂上下游產品交期，所造成的供應短缺問題，也因此掌握生產端出貨、在途中運量及終端需求，都會變成考驗。



若以通路現貨庫存來看，「目前水位和2019年疫情前是差不多的」，陳俊聖指出，問題在於還在海上漂的數量仍較正常時高出兩倍，這也使得市場供需的反轉點、訂單需求與供貨缺口差距都不明顯。



但他預期，運輸的問題接下來幾季將逐步緩解，除了下半年就有新貨輪加入，另一方面也因需求下滑、出貨減少，此外運費現也已較去年高峰時收斂個位數到雙位數幅度不等。



針對手上長料拉高存貨帶來的壓力，陳俊聖表示，針對自行採購的部分高單價及關鍵零組件，宏碁也已暫緩進貨因應，但已簽訂供貨長約的部分零組件仍有進貨，亦間接使得短期存水位升高。



展望PC今年市況，陳俊聖認同研調多預估整體需求及出貨皆將下滑的走勢，不過他強調，宏碁不會認命，趁著先前產業市況大好，除了針對新的產品宏碁找出新的使用模式和興奮點來刺激需求、創造市場，同時持續投入節能減碳的智慧解決方案、擴大環保材質產品線，更重要的是針對集團多元成長引擎的「小老虎群計畫」，宏碁也已到成功孵化新事業方程式，過去兩年可以說提供了宏碁執行策略的跑道長度，後續也將逐步發酵。