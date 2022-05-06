世界先進Q1獲利攻頂 每股賺2.47元

8吋晶圓代工廠世界先進6日法說會，第一季合併營收134.92億元，歸屬母公司稅後淨利40.92億元，同創新高紀錄，稀釋後每股淨利2.47元。世界先進董事長方略表示，雖然外在變數造成不確定性增加，但8吋晶圓代工產能仍供不應求。



受惠於產能滿載、較佳的產品組合、以及平均銷售價格上漲，世界先進第一季合併營收季增5.9％達134.92億元，較去年同期成長47.0％，平均毛利率季增0.8個百分點達48.4％，較去年同期提升10.3個百分點，營業利益季增8.4％達49.88億元，與去年同期相較成長103.5％，歸屬母公司稅後淨利季增10.1％達40.92億元，較去年同期成長84.8％，稀釋後每股淨利2.47元。



世界先進第一季合併營收、毛利率、營業利益、稅後淨利均創下歷史新高，對第二季營運維持樂觀展望。世界先進營運長尉濟時指出，隨著新增產能陸續開出，客戶對8吋晶圓代工需求維持強勁，在產能利用率滿載、平均銷售價格調升的帶動下，第二季營收可望續創歷史新高。



世界先進預期，在新台幣29元兌1美元匯率假設，及平均銷售價格將調升2～3％條件下，第二季合併營收將介於152～156億元，較上季成長12.7～15.6％，平均毛利率介於48.5～50.5％之間，營業利益率介於37.0～39.0之間。



尉濟時表示，為了協助客戶成長及因應市場中長期增加的8吋晶圓代工需求，將完成晶圓三廠2.4萬片擴充計畫，亦進行晶圓五廠的廠務整備及產能建置，目標是在2023年上半年達到月產能2萬片目標。世界先進預估2022年資本支出約達240億元，其中75％用於晶圓五廠，其它用於晶圓三廠產能擴充。



世界先進近期與客戶簽訂長約，主要涵蓋晶圓三廠2.4萬片及晶圓五廠2萬片等新增月產能，長約內容包括需保證投片量及預付貨款等，且平均晶圓代工價格比現在更高，至於現有產能則沒有長約覆蓋。



世界先進預期今年產能將持續增加，而且會以細線寬產能為主，今年全年總產能將達314.8萬片8吋晶圓，與去年相較約成長9％。2022年第二季因工作天數增加及晶圓三廠0.8萬片新增產能開始量產，預估季度產能較上季增加7％，平均月產能約達26.3萬片8吋晶圓。