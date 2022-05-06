宏達電4月營收腰斬剩2億 掛牌以來新低

宏達電（2498）4月營收又創掛牌上市以來新低、僅有2.09億元，比上個月營收整整少一半。宏達電廠區只有在台灣，但宏達電表示，4月營收走低是受到上海、昆山封控以及全球物流不順的影響，面對上海與昆山的物流恐怕還需要一個月調整期對於5月營收有沒有影響，宏達電則表示很難評估。

上海、昆山封控給整個華東地區帶來的物流受阻、供應鏈生產不順，造成許多在華東地區有廠區的業者4月營收都受到影響，月減幅度多有一～三成不等，不過，僅有在台灣設廠的宏達電，4月營收也因為上海、昆山封控而下滑，營收比上個月下滑幅度高達50.79％，也比去年同期減少44.92％，甚至遠超過直接在華東地區設廠的電子業者。

宏達電表示，宏達電工廠雖然設立於台灣，不過許多零組件是由華東地區而來，封控影響生產與物流是宏達電4月營收下滑的主因之一，另外，上海封控、全球物流不順，也同樣影響宏達電成品的出口，不過，到底有多少零組件是採購自華東地區，並且透過上海運抵台灣，以及難道這些受阻的零組件都沒有其他地區的替代料源可以供應，宏達電均不願說明。

昆山已經解封，不過物流還是不順暢，業者表示昆山到蘇州平常車程不到一小時，現在貨由昆山出發到蘇州得兩、三天才到得了，至於上海可能得等到月中之後才會逐步恢復，面對華東地區接下來短則一個月內、長則兩個月的物流與工廠生產調整期對5、6月營收可能的影響，宏達電表示很難評估。

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