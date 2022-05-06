世界先進Q1獲利創新高 每股賺2.47元

8吋晶圓代工廠世界先進（5347）6日召開法人說明會，第一季合併營收134.92億元，歸屬母公司稅後淨利40.92億元，同步創下歷史新高紀錄，稀釋每股淨利2.47元。

世界先進受惠於產能滿載、較佳的產品組合、以及銷售價格上漲，第一季合併營收季增5.9％達134.92億元，較去年同期成長47.0％，平均毛利率季增0.8個百分點達48.4％，較去年同期提升10.3個百分點，營業利益季增8.4％達49.88億元，與去年同期相較成長103.5％，歸屬母公司稅後淨利季增10.1％達40.92億元，較去年同期成長84.8％，稀釋每股淨利2.47元。

世界先進預期在新台幣29元兌1美元匯率假設下，第二季合併營收將介於152～156億元，平均毛利率介於48.5～50.5％之間，營業利益率介於37.0～39.0之間。

世界先進營運長尉濟時表示，為協助客戶成長及因應市場中長期增加的8吋晶圓代工需求，將完成晶圓三廠2.4萬片擴充計畫，亦進行晶圓五廠的廠務整備及產能建置，目標是在2023年上半年達到月產能2萬片目標。世界先進預估2022年資本支出約達240億元，其中75％用於晶圓五廠，其它用於晶圓三廠產能擴充。