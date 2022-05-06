兩因素扯後腿 全球伺服器Q2美系客戶撐局

今年第一季全球伺服器市場持續受到供應鏈長短料、加上農曆春節和工作天數縮減等因素影響，整體出貨動能放緩，出貨總量季減較原預估擴大至4.5％。DIGITIMES Research預期，第二季IC、零組件仍有缺口，且中國封城措施將影響部分供應鏈出貨進度，所幸北美大型資料中心需求強勁支撐，預估全球伺服器出貨量將季增近9%。

DIGITIMES Research分析師龔明德分析指出，低階IC（如PMIC０與MOSFET等元件供應問題持續自第一季延續到第二季，雖第一季在部分來自去年第四季未完全滿足的訂單遞延出貨，但在長短料和工作天數減少下，全球伺服器出貨動能放緩，總出貨量較今年1月時預估的季減幅擴大。

預期第二季除了長短料問題，中國封城亦影響供應鏈人力與物流等作業，但美系雲端資料中心對伺服器需求強勁，預估Amazon（亞馬遜）、Google、Meta（原Facebook）採購量合計季增近15％。

加上品牌商Dell（戴爾）、HPE（慧與科技）及Lenovo（聯想）首季出貨基期較低，以及企業客戶因應遠端辦公、數位轉型，與對內建新CPU的高效能機種需求增長，預估第二季全球伺服器出貨量可望有8.9％的高個位數季增長。

以上半年整體而言，伺服器出貨仍受IC等料件長短腳所擾，且疫情封城措施將延遲上游供應端相關零組件整備或出貨進度，惟大型資料中心及企業客戶因應雲端及遠距服務等對伺服器需求力道不墜，加上去年同期出貨基期較低，全球伺服器出貨量可望保持雙位數年增。

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