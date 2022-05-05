分析》邁凌娶慧榮 研發費恐直線飆升

NAND Flash控制IC大廠慧榮要出嫁，由類比與混合信號積體電路的領先供應商美商邁凌科技以現金及換股方式收購。

不過，業界認為，由於後續支援傳輸速度將持續看增，因此NAND Flash控制IC研發費用將會大幅增加，邁凌科技研發費用勢必將直線飆升。

慧榮科技與邁凌科技雙方合併之後，雙方全年合併營收將可望突破20億美元，有機會挑戰晉升全球十大IC設計廠之一，實屬一樁美事，雙方亦將持續共拓消費性、企業用等相關市場，帶動營運穩健向上攀升。

不過，由於英特爾、超微等相關PC平台大廠都不斷導入更高傳輸速度介面，舉凡目前新一代的平台都開始支援PCIe Gen 4規格，且資料中心更已經進軍到PCIe Gen 5規格市場，使固態硬碟（SSD）使用的NAND Flash控制IC需求亦將同步成長到PCIe Gen 4市場。

在NAND Flash控制IC支援高速傳輸規格提升的同時，同時也代表研發費用增加，加上投片量產成本亦將同步上升，目前入門款產品幾乎都用到28奈米製程，且隨著支援規格不同，最高甚至得必須提升到16奈米。

根據市場研究機構IBS數據，28奈米製程研發設計費用就超過5,000萬美元，若推進到16奈米成本更是大幅提升。

雖然目前16奈米製程的NAND Flash控制IC尚屬少數，但隨著未來PCIe Gen 5規格成為市場主流後，晶片開發成本自然會大幅提升，這將會成為邁凌科技研發支出高漲的關鍵。

業界推測，未來邁凌科技完成收購慧榮科技後，為了抵銷高昂的研發費用，可能將會逐步擺脫消費性產品線，以維持歐美企業一貫的高毛利水準，專心進攻企業、工控及車用等相對高毛利產品線。

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