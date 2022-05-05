3利空罩頂！大立光5月營收 保守以對

中國封城、供應鏈不順及季節性因素導致的需求疲弱三利空並陳，讓光學股王大立光對第二季展望偏保守，並跟進在法說會中釋出「4月及5月拉貨動能不會比3月好」的預告。果然，大立光4月營收31.28億元，再度陷入雙減窘境，展望5月，大立光亦保守以對，強調拉貨動能與4月相當。

大立光5日公布4月合併營收為31.28億元，較3月的37.56億元衰退16.73％，亦較去年同期的33.89億元衰退7.69％；另累計前4月合併營收132.61億元，亦較去年同期的152.09億元衰退12.81％。

據大立光統計，4月份的產品組成中，以10MP（百萬畫素）占比最大，達四至五成，20MP以上占一至二成，8MP占不到一成，其他產品則占三至四成。受到供應鏈不順及大陸封城等地域性問題干擾，部分料況配比不順利，拖累大立光第二季表現，大立光執行長林恩平預估，第二季的產能利用率、產品組合和第一季差不多。

儘管智慧型手機市場利空頻傳，但大立光朝高階機種邁進及擴廠的腳步，並未因而停歇。

在產品佈局方面，林恩平透露，今年高階機種蠻多的，不光是8P機種有變多，潛望鏡頭也有升級，只是今年量不會太大，明年量才會變大，另解決原本視為物理特性鏡頭flare（雜訊光）問題的技術，今年應該也會有客戶導入，最快明年就會被採用，唯一美中不足的是，目前市場需求很弱，客戶對高階產品賣得好，目前信心度還是不夠。

除了智慧型手機鏡頭外，大立光也朝VR/AR、車載鏡頭、VCM等市場轉進，其中以投入時間比較久的VCM成效最佳，現產能已告滿載，不過VCM+Lens今年的量還是很少。車用鏡頭現仍「照常出貨」，但車用模組尚未拿到案子，至於VR產品預訂在今年底出貨，但量不大，至於ECG心電儀產品目前也還沒有顯著的貢獻。

另大立光籌備多時的新廠在明年年中也可望首座落成，推估明年下半年就會有所貢獻。