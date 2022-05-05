外資降面板驅動IC廠投資評等 晶宏不認同

外資調降面板驅動IC廠投資評等，晶宏董事長徐豫東今天表示不認同，他說驅動IC可用的產能越來越少，一旦部分變數解除，可能會供不應求，還是非常看好產業前景。

晶宏下午舉行線上法人說明會，徐豫東表示，晶圓代工產能還是很緊，特別是高壓製程產能。對於外資調降面板驅動IC廠的評等，他並不認同。

徐豫東說，因通膨及中國封控影響，需求面有下滑，不過高壓製程產能逐年遞減，中國大陸晶圓代工廠中芯已表態不生產面板驅動IC，僅晶合等少數廠商生產。

他表示，至少有3座8.5代面板生產線建置，非常看好面板驅動IC產業前景，預期疫情、封控、俄烏戰爭及通膨問題稍有緩解，晶圓代工產能還是會供不應求。

徐豫東說，上半年需求比較動盪，中國大陸包括深圳、上海及昆山陸續封控，不過，預期晶宏第2季營收表現應不會比第1季差。

徐豫東表示，電子紙驅動IC訂單能見度已達今年底，其中，貨價標籤部分，預期未來隨著缺料問題緩解，市況將更平順。中國大陸電子書方面的需求，因封控影響遞延，預計下半年可望成長。

晶宏去年電子紙驅動IC出貨1.1億顆，徐豫東說，12吋的90奈米製程已生產2年，預計陸續推進80奈米及70奈米。

至於STN面板驅動IC方面，徐豫東表示，這項產品主要應用於車用、摩托車儀表板、工業用儀器設備及白色家電等，業績穩定成長，將把部分產能轉移至12吋廠。

至於馬達驅動IC，徐豫東說，目前已完成產品開發，並完成客戶認證，但因產能受限影響，業務沒辦法擴展，今年上半年產能還是緊張，將積極爭取超高壓產能。

（中央社）

晶宏董座：Q2不比Q1差 惟代工產能是挑戰

晶宏(3141)今日舉辦法人說明會，董事長徐豫東表示，第二季不會比第一季差，且下半年也會比上半年好，另外，2023年和2024年會是晶宏的高度成長年，惟代工產能是挑戰。

晶宏第一季營收7.33億元，季減少8%，年增加46%，單季淨利2.3億元，季增加2%，年增加14%，單季歸屬母公司淨利2.38億元，第一季每股淨利3.23元。單季毛利率54%，去年第四季毛利率58%，去年首季毛利率42%，公司長線毛利率目標五成。

徐豫東表示，因大陸封城、長短料、烏俄戰爭、美中貿易以及通膨等，故今年上半年都是混亂的，尤其大陸3月起不同城市封城，均會影響營收，但目前來看，晶宏第二季營收不會比第一季差，且下半年也會比上半年好，只是能好多少，要看大環境變數舒緩了多少，假若不利因素明顯減少，不排除今年下半年的成長性會比去年下半年還瘋狂，至於2023~2024年，則會是晶宏高度成長年，能否拿到足夠的晶圓代工還是挑戰。

產品線上，晶宏的馬達驅動晶片，包括無刷馬達、IPM等，客戶在六個月前就已經完成認證，該產線由8吋BCD製程產出，去年飽受代工產能不足之苦，今年上半年還是產能不足；STN驅動晶片部分，穩定成長，車用儀表板有客戶今年5~6月會出貨，明年營收貢獻放大，大陸智慧電表受疫情影響有延後；最後，電子紙驅動晶片上，可分為3部分，首先，ESL趨勢確立，但受封城、長短料與戰爭影響，下半年可恢復平順，在者，大陸eRrader、eNote，疫情影響今年下半年需求，但明年可顯著成長，最後，就是需求已經擴展延伸到地鐵廣告把手。

產能部分，徐豫東表示，近期投片代工產能短暫舒緩一點，但只要大環境稍好一點，代工產能還是會很緊張，晶宏產品均仰賴12吋與8吋的高壓製程，這類產線目前還是很緊，以可對比的廠商元太擴產情況來看，元太預估今年產能會比去年多1.5倍，明年比今年多4~5倍，基於這項預估，晶宏去年向晶圓代工廠預定今年產能，晶宏今年能取得的代工產能是去年的1.5倍，但今年因大環境動盪，實際需求沒那麼大，所以晶宏也向代工廠商議，將部分原定產能挪後。

目前晶宏多數產品仰賴12吋廠90奈米製程，在ESL端，現有二條12吋產線，徐豫東表示，晶宏正積極尋求第三條產線，預計今年底，也會開始導入70奈米，而明年初也有80奈米製程產線可以帶入業績，製程推進可帶入二成的成本優勢。

（時報資訊 王逸芯）

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