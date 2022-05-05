砷化鎵雙雄4月營收仍承壓 雙率雙減

中國智慧型手機市場遭遇逆風，相關零組件庫存持續調整，砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋（3105）與上游磊晶廠全新（2455），4月營收持續承壓、雙率雙減，年減幅度皆逾1成；隨RF（射頻元件）需求依舊疲弱，法人預期，全新第二季營收拚與第一季持平表現，而穩懋則預估第二季營收將季減high-single digit百分比（約7～9％）。

穩懋4月營收18.01億元，年減11.03％、月減2.56％，今年來營收73.64億元，年減8.24％；全新4月營收2.56億元，年減11.35％、月減10.54％，今年來營收10.95億元，年減7.03％。

手機PA（功率放大器）等RF零組件，在中國市場面臨較嚴峻庫存壓力，三五族半導體族群成「重災區」，穩懋稼動率由先前的100％，滑落至70％，預估第二季營收、稼動率及毛利率等，皆將不如第一季，且目前看來，庫存調整未見趨緩，第三季能見度未明，穩懋發言體系對後市保守以待。

各界關注第三季中國手機庫存調整是否有機會舒緩？穩懋總管理服務處總經理陳舜平坦言，因疫情不明，加上封控政策延續，影響民生消費力道，現階段尚未見到客戶給出清晰需求預估；穩懋目前陸系PA晶片設計客戶比重，在手機PA業務占比約3～4成。

對上游的全新來說，因整體市場對RF需求疲弱，法人對全新第二季表現也轉為較保守看待，但有機會力拼與第一季持平表現。且由於光電子營收占比在本季將可望維持在20％以上，預期獲利表現將持續受惠產品組合優勢。

法人指出，微電子方面4月出現大幅好轉的機率雖然不大，但5、6月將有蘋果（Apple）新機拉貨，具基本換機需求，即使手機整體量維持不變，但從4G進入5G，砷化鎵面積消耗也會增加，加上WiFi方面，6E也將成為主要規格，對微電子產品仍是正面因子。

延伸閱讀

穩懋 保守看待第二季

成敗皆陸系手機 PA族群Q2遭遇逆風

萬元新機報到 5G成標配