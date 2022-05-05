鴻海四月營收雙減 4,865億保歷年同期次高

鴻海（2317）5日公布4月營收4,865億元，呈雙減，月減4.13％，年減2.8％，惟仍保有歷年同期次高的成績，表現僅次於2021年4月營收的5,005億元，累計前4月營收為1兆8,946億元，則呈年增2.76％，為歷年同期新高。

展望第二季，鴻海表示，疫情對供應鏈產生程度不同的影響，但整體能見度仍與目前市場預期相當。

鴻海4月營收寫歷年同期次高，就四大產品類別的表現言之，相較於今年3月，以「雲端網路產品類別」表現最優，主要是受惠於網通產品及伺服器拉貨動能持續之賜，帶動該類別出現強勁雙位數成長，相形之下因產品逐步進入新舊產品轉換期的「消費智能產品類別」、因疫情影響部分元件出貨的「元件及其他產品類別」及因疫情影響零組件供應的「電腦終端產品類別」月對月的表現均略為衰退。

相較於去年同期的表現言之，四大產品類別中，「雲端網路產品類別」因伺服器市場整體需求維持暢旺，年對年表現同樣維持雙位數成長，「電腦終端產品類別」受惠於3月份新品發布，以及桌上型電腦供應鏈情況較為穩定，年對年亦有雙位數成長。反倒是「元件及其他產品類別」及「消費智能產品類別」分別因為疫情影響部分元件出貨及去年基期較高等因素，年對年表現出現衰退。

以累計前四月的表現言之，鴻海指出，「雲端網路產品類別」因伺服器市場整體需求維持暢旺，年對年呈雙位數成長，至於「電腦終端產品類別」受惠於3月份新品發布及鴻海供應鏈管理優勢，可以穩固較多零組件，「元件及其他產品類別」則受惠於消費性及其他產品零組件需求，年對年均出現顯著成長。四大產品類別中，僅「消費智能產品類別」因主要產品於去年同期基期較高，年對年出現衰退的情形。

展望第二季，鴻海表示，因疫情之故，導致對供應鏈產生程度不同的影響，但整體能見度仍大約與目前市場預期相當。惟疫情瞬息萬變，加上地緣政治、通膨等因素，故仍須密切觀察後續供應鏈變化對市場供需的影響程度。

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