一代面板強人李焜耀 走過風風雨雨

李焜耀（KY）一手創立明基和友達，不僅打造明基友達集團顯示器王國霸業，更心心念念要以台灣自有品牌「BenQ」走出國際。自2014年中風以來，李焜耀退居幕後，集團內兩大事業體佳世達和友達分別交棒給陳其宏和彭双浪，如今再退出友達董事會，也代表了一代強人的時代結束。

李焜耀的名言就是「有四成把握就值得出手」！也因個性敢說敢做，他大膽創立自有品牌BenQ，把集團藍圖從電子設計代工拓展至品牌服務領域。2005年明基集團如日中天，李焜耀放手一搏併購西門子手機部門，短短一年時間宣告失敗，付出了350億元的代價，也讓集團元氣大傷。

李焜耀在1996年創立達碁光電，是台灣面板業先驅，其後陸續主導達碁和聯友合併、成立友達，以及友達與廣輝合併，兩次成功的合併案讓友達躍升台灣面板一哥。但2008年台灣面板產業面臨美國的反托拉斯案，李焜耀堅持不認罪，友達多位高階主管被迫滯留美國，最後入監服刑期滿才得以返台，引起不小的議論。

集團經過風風雨雨，李焜耀在2014年中風，雖然復健恢復順利，多年來仍然會進公司上班，主導公司長期發展策略，不過這幾年他退居幕後，從未在公開場合露面，也淡出公司日常營運管理。2015年李焜耀辭去友達董事長，由彭双浪接任董座，2017年李焜耀也卸任佳世達董事長、由陳其宏接任董座。

李焜耀目前還是明基電通、明基友達基金會董事長，同時也是佳世達、友達、明基材、達方董事身分。李焜耀率先退出友達董事會，後續是否會逐步退出其他集團公司董事會，「完全」交棒、退休，值得持續關注。

延伸閱讀

友達董事大換血 李焜耀退出

友達Q1獲利腰斬 Q2保守應戰

反托拉斯十年 面板悍將今在何方？