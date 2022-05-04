DRAM提早止跌 利基型創五年新高價

雖然大陸疫情封城造成OEM／ODM廠出貨停滯，俄烏戰爭及美國升息導致消費性電子銷售疲弱，但4月DRAM合約價卻意外出現止跌，其中，標準型DDR4／DDR5合約價持平，利基型DDR3價格續漲1～4％並創5年來新高。業者分析，DRAM價格第二季止跌並醞釀反彈，主要是預期下半年價格將重回上漲軌道而提前建立庫存。

市場原本預期第二季整體DRAM平均合約價跌幅約0～5％，但4月價格已提前止跌回穩，顯示在DRAM廠產能調配及產品線移轉動作，使得位元供給減少且市場供需趨於平衡。法人預期，利基型DDR3價格上漲趨勢會延續到下半年，看好華邦電、南亞科、晶豪科、鈺創營運重拾成長動能，營收及獲利可望逐季走高到第四季。

受到外在環境影響，ODM／OEM廠第二季採購備貨趨於保守，然個人電腦出貨量目標調降，但單機DRAM搭載容量卻增加，所以第二季業界原預估標準型DRAM合約價續跌5％以上，不過4月DDR4／DDR5合約價卻持平開出優於預期，16GB DDR4模組合約均價維持58.6美元不變。

模組業者表示，消費性電腦需求疲弱，電競及商用電腦需求續強且DRAM搭載容量呈現倍增，部份機型直接搭配32GB模組。然而DRAM廠上半年幾乎沒有新增產能開出，且產品線分散到伺服器、繪圖型、行動式等領域，DDR4產能亦移轉生產DDR5，因此第二季標準型DRAM價格提前止跌回穩，一旦下半年外在變數消退後傳統旺季到來，DRAM將供給吃緊，價格可望進入上漲循環。

利基型DRAM方面，包括WiFi 6／6E路由器、網路交換器、5G基地台等對DDR3需求持續強勁，但包括三星及SK海力士等韓系DRAM廠，已逐步減產DDR3並將舊製程移轉生產CMOS影像感測器。由於位元供給持續減少，但需求卻維持高檔，利基型DDR3因供給吃緊推升4月合約價續漲，2Gb DDR3合約均價達2.48美元，4Gb DDR3合約均價達2.77美元，創下5年來新高。至於利基型DDR4受到電視需求疲弱影響而走跌，4Gb DDR4合約均價小跌至2.38美元。

業界預期下半年包括WiFi 6／6E、5G基頻、高速乙太網路等核心晶片供貨增加，長短料問題紓解後將推升強勁出貨。