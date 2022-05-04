網通廠回神 合勤控、啟碁報喜

網通晶片缺料狀況出現緩解，讓網通大廠啟碁（6285）、合勤控（3704）首季財報出現好臉色，特別是合勤控，今年首季EPS 0.74元不僅大勝去年第四季的0.39元，還繳出相較於去年同期EPS 0.29元倍增的佳績。

網通廠陷入缺料風暴多時，好不容易在今年首季傳來缺料狀況出現緩解的好消息，也帶動網通廠今年首季獲利出現回升。

其中啟碁去年第四季及全年營收雖均寫下新高的啟碁，但因缺料、材料漲價以及研發費用增加等因素影響，少見出現營收創高，獲利卻下滑的窘況，然隨著缺料緩解，這種「倒掛」的狀況也將會得到了改善。

根據啟碁公告的最新財報，今年首季營收194.5億元，呈雙增，分別較上一季及去年同期成長2.1％及26.8％，至於稅後淨利部分，今年首季達3.01億元，雖仍較上一季下滑9.06％，但已較去年同期成長10.2％，換算今年首季EPS為0.77元，則創下近四年同期的新高。

受惠於產品組合優化，啟碁今年首季毛利率出現觸底回升，來到10.48％，較去年第四季寫下的歷史新低10.18％，回升了0.3個百分點。

另去年獲利才剛以EPS2.49元、創下近12年次高的合勤控，今年首季獲利則再創佳績，經結算，首季營收70.29億元，雖僅較上一季及去年同期小增9.9％及2.2％，但因業外收益進補，帶動獲利暴衝，經結算今年首季稅後淨利達3.25億元，不僅較去年第四季的1.76億元激增84％，更較去年同期的1.26億元大幅成長158％，換算首季EPS達0.74元。

展望今年，合勤控執行長楊國榮在今年3月底舉行的法說會上表示，目前訂單能見度仍然很高，訂單排程已排到今年底，但前面仍有多個挑戰有待跨越，包括主晶片的成本持續提升，通膨以及人事成本增加。

另物料供給順暢度也是問題之一，今年上半年成長力道有限，如下半年缺料出現緩解，營收、毛利率有望逐步上揚，並帶動毛利率回到去年的平均水位23％-24％。