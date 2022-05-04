超微、英特爾財測兩樣情 陸行之5點分析

處理器大廠超微（AMD）財報出爐，不僅第一季財報亮眼，首度突破50億美元大關創歷史新高，更上修全年財測預估，相較處理器大廠英特爾日前對於全年財測持保守態度，也讓市場有了一番解讀。知名半導體分析師陸行之今（4）日在臉書發文表示，雖然三年之後，英特爾與超微之爭誰輸誰贏很難判斷，但就2022年可說高下立判。

超微公布，第一季集團營收年增71%，為58.9億美元，優於市場預期的55.2億元，創下歷史新高，並為首次突破50億美元大關，此外，獲利更是翻倍增加，EPS來到1.13美元，年增117%，優於市場預期的91美分。

根據超微公布財測數據顯示，今年營收預估調升，全年營收估約263億美元（年增60％），優於預期的215億美元，全年毛利率預期為54％，亦優於先前預期的51％。第二季營收方面，預計將達65億美元，比先前預期的63.8億美元更高。

陸行之提出五大觀點，比較英特爾與超微：

1.執行長：英特爾執行長基辛格到處上媒體曝光，開一堆技術論壇累死三軍，喊話2024要拿回製程技術龍頭。對比超微執行長蘇丰姿不鳴則已、一鳴驚人，每次法說都有驚喜。

2.全年財測：英特爾2022預期財測衰減4％至760億美元，對比超微營收成長60％達263億美元，就算扣除賽靈思（賽靈思）的挹注，也有30％以上的成長。

3.第2季財測：英特爾2022年第二季營收財測估季減2％、年減8％；對比超微季增7～14％、年增69％（扣除賽靈思也有超過50％的成長）。

4.庫存量：英特爾2022第一季庫存為3.9個月，季增16％、年增36％；而超微庫存則為2.4個月，季減3％、年減11％。陸行之反問，不只營收比人差，庫存有必要這麼多嗎？

5.產品面：英特爾以7奈米製程打造的Sapphire Rapids至今遲未放量；超微以5奈米製程打造的Geona等不及出來對打。

陸行之最後建議更英特爾執行長應該多點執行力，少上媒體比較好。

英特爾29日甫召開法人說明會，第一季營收及獲利略優於原先預估，但第二季業績展望則低於市場預期，英特爾表示，俄烏戰爭、中國疫情封城、升息及通膨等外在變數拖累了個人電腦（PC）銷售，OEM廠庫存調整會延續到第二季。