一秒找到快篩哪裡買！微軟推快篩機器人

疫情緊繃，「你知道哪裡還有快篩試劑嗎？」這句話已成為近期民眾見面的重要對話。即使開放快篩試劑實名制，到了藥局撲空，或者找不到銷售藥局的狀況仍層出不窮。微軟AI社群技術專家陳葵懋，以微軟Azure AI為核心，一天內快速打造「找找快篩試劑」LINE聊天機器人（Line ID：@054ehalj），解決民眾的燃眉之急。民眾只要輸入位置，「找找快篩試劑」可立即告知附近藥局與快篩劑庫存，用人工智慧技術解決民眾最關心的問題。

2020年疫情爆發期間，一推出就引起熱烈話題的「敗口罩」LINE聊天機器人，讓民眾可以快速找到發送實名制口罩的藥局，吸引上百萬人使用。當2022疫情再度緊張之際，當時研發「敗口罩」LINE聊天機器人的陳葵懋，善用「敗口罩」的成功經驗，為了讓民眾能快速找到快篩試劑購買相關資訊，於一天內讓「找找快篩試劑」LINE聊天機器人快速上線，上線後使用者數量以每日破千的速度攀升。

陳葵懋指出，從之前的「敗口罩」到現在的「找找快篩試劑」，因為一開始就是以非營利且快速便民為出發點，皆架構在微軟Azure的雲端環境，以LINE聊天機器人讓民眾更便於使用。

選擇開發LINE聊天機器人，主要考量LINE在台普及率高，操作門檻低，可省下UI設計的時間，專注於資料串接。Azure雲端環境讓這款上百萬人使用的機器人，同時具有高延展性、低延遲性、及創造最佳使用者體驗等優勢。

同時，「找找快篩試劑」聊天機器人搭載微軟Azure AI認知服務中的「問題解答」服務，使用者可以透過分享GPS位置，得知附近藥局的快篩試劑即時庫存；而考量到民眾為了保有隱私，無法在LINE上分享GPS位置，「找找快篩試劑」也提供使用者以文字輸入地址或路名找藥局的功能。

「找找快篩試劑」聊天機器人除了接收到地址外，也常收到對於快篩查詢系統的抱怨、使用方式詢問等多元問題，因此陳葵懋決定使用Azure AI認知服務中的「自然語言理解（LUIS）」服務，透過AI語意與意圖的識別，除了可解決因為每個人的表達方式不同，無法根據事先擬定的問題清單進行統一處理的問題，還可快速區分出該段文字屬於地址查詢、抱怨、或者是其他問題的詢問，進一步決定要提供藥局資訊、使用方式或者是安撫性資訊。

此外，「找找快篩試劑」後端也採用Azure資料平台相關服務。陳葵懋指出，系統主要串接政府公用資料集，但有可能因為大量使用產生延遲或系統當機等問題，透過讓聊天機器人直接連結Azure資料庫，可利用現有資料庫快速回應詢問。不僅如此，透過快篩試劑的數據蒐集，後端可利用Power BI進行數據分析，協助未來在資源上的配送建議。

「找找快篩試劑」前身的「敗口罩」系統已經累積了超過百萬的使用者，更新為找尋快篩試劑功能後，使用人數更快速攀升，期待持續透過微軟AI科技的運用，解決民眾面臨的重要問題。

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