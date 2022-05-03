苦吞世創評價損失 環球晶Q1EPS僅4.01元

矽晶圓大廠環球晶3日召開法說會，第一季合併營收及營業利益雖創新高，但提列德國世創（Siltronic）持股的金融資產評價損失逾一股本，單季歸屬母公司稅後淨利17.46億元，每股淨利4.01元。



此外，環球晶董事會決議去年下半年盈餘擬配發每股8元現金股利，等於去年全年共發出每股16元現金股利。



環球晶第一季受惠於出貨暢旺及調漲價格，合併營收季增3.5％達163.07億元，較去年同期成長10.1％，平均毛利率季增1.3個百分點達42.6％，較去年同期提升7.5個百分點，營業利益季增22.3％達58.91億元，較去年同期成長49.1％，但因提列德國世創持股金融資產評價損失，歸屬母公司稅後淨利季減17.7％達17.46億元，較去年同期減少35.1％，每股淨利4.01元。



環球晶表示，第一季合併營收及營業利益創下歷史新高，但環球晶圓及其子公司合計持有德國世創13.67％流通在外股數，此投資帳列強制透過損益按公允價值衡量金融資產，並依國際會計準則認列金融資產評價損益。第一季底因德國世創股價走低及歐元匯率波動，按公允價值衡量列為評價損失，對每股淨利影響達10.67元，因此季度每股淨利僅4.01元，若排除前述非現金評價損失因素，則季度每股淨利高達14.68元。



環球晶董事長徐秀蘭在法說會中表示，在5G、電動車、人工智慧（AI）、伺服器及雲端服務等產業大趨勢推動下，去年半導體產業的強勁成長將延續到今年，但整體產業仍受到供應鏈中斷、能源成本上升、通膨加劇、地緣政治風險、新冠肺炎疫情等令人不安的因素干擾。但就矽晶圓市場來看，供不應求情況仍可望延續到明年之後。



對於俄烏戰爭影響部份，環球晶認為下半年全球經濟風險加劇，歐洲市場因距離較近而受其影響更甚，但暫無證劇顯示戰爭導致矽晶圓訂單減少，可能是戰爭發生時點較近且半導體產業緩衝期較長，多數廠商於戰前已備好安全存貨。至於中國疫情封城部份，昆山子公司4月2日至27日間停產，環球晶會利用全球布局靈活調配生產以降低對客戶影響，對財務及營運並無重大影響。