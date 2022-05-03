苦吞世創評價損失 環球晶Q1EPS僅4.01元

環球晶董事長徐秀蘭仍看好矽晶圓供不應求情況可望延續到明年之後。圖／本報資料照片
環球晶董事長徐秀蘭仍看好矽晶圓供不應求情況可望延續到明年之後。圖／本報資料照片

矽晶圓大廠環球晶3日召開法說會，第一季合併營收及營業利益雖創新高，但提列德國世創（Siltronic）持股的金融資產評價損失逾一股本，單季歸屬母公司稅後淨利17.46億元，每股淨利4.01元。

此外，環球晶董事會決議去年下半年盈餘擬配發每股8元現金股利，等於去年全年共發出每股16元現金股利。

環球晶第一季受惠於出貨暢旺及調漲價格，合併營收季增3.5％達163.07億元，較去年同期成長10.1％，平均毛利率季增1.3個百分點達42.6％，較去年同期提升7.5個百分點，營業利益季增22.3％達58.91億元，較去年同期成長49.1％，但因提列德國世創持股金融資產評價損失，歸屬母公司稅後淨利季減17.7％達17.46億元，較去年同期減少35.1％，每股淨利4.01元。

環球晶表示，第一季合併營收及營業利益創下歷史新高，但環球晶圓及其子公司合計持有德國世創13.67％流通在外股數，此投資帳列強制透過損益按公允價值衡量金融資產，並依國際會計準則認列金融資產評價損益。第一季底因德國世創股價走低及歐元匯率波動，按公允價值衡量列為評價損失，對每股淨利影響達10.67元，因此季度每股淨利僅4.01元，若排除前述非現金評價損失因素，則季度每股淨利高達14.68元。

環球晶董事長徐秀蘭在法說會中表示，在5G、電動車、人工智慧（AI）、伺服器及雲端服務等產業大趨勢推動下，去年半導體產業的強勁成長將延續到今年，但整體產業仍受到供應鏈中斷、能源成本上升、通膨加劇、地緣政治風險、新冠肺炎疫情等令人不安的因素干擾。但就矽晶圓市場來看，供不應求情況仍可望延續到明年之後。

對於俄烏戰爭影響部份，環球晶認為下半年全球經濟風險加劇，歐洲市場因距離較近而受其影響更甚，但暫無證劇顯示戰爭導致矽晶圓訂單減少，可能是戰爭發生時點較近且半導體產業緩衝期較長，多數廠商於戰前已備好安全存貨。至於中國疫情封城部份，昆山子公司4月2日至27日間停產，環球晶會利用全球布局靈活調配生產以降低對客戶影響，對財務及營運並無重大影響。

環球晶
工商時報 涂志豪

證券產業新聞中心-科技組