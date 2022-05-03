宏達電Q1每股虧0.92元 毛利率升至33.7％

宏達電HTC（2498）首季財報出爐，營業收入為11億元，營業毛利率由上一季33.7%上升至37.8%，增加4.1個百分點，營業淨損為10.4億元，營業利益率為-94.6%，歸屬於母公司業主淨損為7.6億元，每股虧損為0.92元。

宏達電在2022世界行動通訊大會（MWC）上首次揭示HTC最新元宇宙世界－VIVERSE，隨著VIVERSE一起登場的還有賦予使用者穿梭於各平台的VIVE Connect以及針對家長和孩子隱私與安全的軟體設定應用VIVE Guardian。

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宏達電第一季也獲得兩項創新大獎，包含美國商業科技雜誌《Fast Company》最佳創新公司獎與VIVE Pro 2獲得美國最大國際消費性電子展（CES）2022創新獎。

宏達電第一季推出最新的便攜式5G行動專網解決方案－Reign Core，企業可透過5G專網體驗高清晰低延遲視覺效果的VR頭戴式裝置。在MWC和SXSW 2022大會中HTC與XR車用娛樂平台holoride共同展示，乘客在Audi汽車中佩戴沉浸式VR眼鏡VIVE Flow體驗holoride趣味盎然的沉浸式車內VR應用。

在2022 SXSW大會上，HTC和MyndVR聯合發布一項全新的年長者長期照護服務MyndConnect，透過配戴沉浸式VR眼鏡VIVE Flow和VIVE Focus 3，可與家庭成員在元宇宙中即時分享VR體驗。

HTC與XRHealth合作，於美國醫療資訊暨管理系統協會全球健康大會（HIMSS）展示VIVE Flow和VIVE Focus 3為醫療機構提供虛擬實境解決方案，並為醫院、患者和康復中心提供更多的虛擬照護服務。

（時報資訊 郭鴻慧）