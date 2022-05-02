半導體反彈來真的？大咖看好這2檔

美股在上周五（4/29）再度大跌，但本周一（5/2）即由半導體等科技股領軍反彈，包括台積電、聯電與日月光等ADR都臉色紅潤，顯示市場對半導體營運成長仍審慎樂觀。

台股在五一長假的波動依然劇烈，然半導體族群在龍頭老大台積電（2330）股價暫時止穩後，似乎出現反彈跡象，投顧法人看好日月光投控（3711）受惠高效能運算（HPC）、網通、車用等需求強勁，營運展望樂觀，富邦投顧則基於先進製程帶動成長趨勢明確，給予創意（3443）「買進」投資評等。

日月光投控第一季產品規格升級，對封裝的要求或測試時間均有所提升，雖有部分客戶調整訂單，但立即被HPC、網通、車用等客戶補上，且電子代工業務仍有部分訂單遞延，營收表現符合預期，因封測業務獲利能力轉佳，加上部分新台幣貶值因素，毛利率19.7％，優於預期，每股純益3.01元，同樣優於預期。

法人指出，日月光投控蘇州廠第二季的打線封裝產能受疫情影響有限，雖然大陸封城將影響部分產品的物流運送，但日月光投控可以更好的產品組合，確保營收表現，整體訂單狀況仍屬健康。



整體而言，日月光投控2022年資本支出主要將運用在測試、先進封裝、智慧工廠等投資，雖然手機等消費性需求較疲弱，但HPC、汽車電子等應用帶動半導體需求，且規格升級帶來更複雜的封裝需求與更長的測試時間，加上美國以外的IDM外包趨勢，對日月光投控營運仍有正面助益。



日月光投控樂觀看待2022年營運，整體動能將優於2021年；此外，日月光投控預計配發7元現金股利，以目前股價計算現金殖利率達7％，下檔將具保護。

創意公告首季財報，營收45.1億元，季減8.1％、年增36.3％，毛利率36.1％，較2021年第四季增加3.2個百分點，每股純益為4.07元，優於市場預估。展望第二季，營收將呈個位數季成長，優於往年第二季表現，毛利率與營業利益率略優於第一季，展望略高於預期。

富邦投顧指出，創意2022年新開案持續熱絡，且主流製程將往7與5奈米製程推進，應用集中在人工智慧（AI）、HPC與網絡，看好2022年NRE成長性優於往年，5與7奈米製程新案件貢獻度增加，此趨勢將延續至2023年。



富邦並強調，創意在先進製程案件耕耘多年已開始逐步看到成效，客戶訂單明確及新客戶加入，將使創意營運較不受景氣波動影響，目前評價已低估。

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