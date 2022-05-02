台積、聯發科高薪搶人 小廠留才大考驗

半導體迎史上最強景氣春燕，連帶讓人才需求大增，一線大廠包括台積電、聯發科均打著高薪旗幟，喊出碩士畢業生年薪新台幣200萬元，吸引年輕族群目光，意外造成中小科技廠排擠效應；台廠搶人大戰，無疑形成「大吃小」局面。

半導體產業景氣連兩年大幅成長，今年可望更上層樓，各家廠商營運多繳出亮麗成績單，並擴大徵才，因應業務成長需求。

晶圓代工龍頭廠台積電繼去年員工人數大舉增加6,276人，增至5萬4,193人，今年將再招募超過8,000名新進員工，在桃園、新竹、台中、台南及高雄皆有人才需求。

除了以理工背景的碩、博士人才為主的工程師職類，台積電同時需要製程與生產技術員，歡迎高中高職（含）以上或專科畢業的人才加入。

全球手機晶片龍頭廠聯發科去年員工人數增加855人，增至9,944人，今年預計再招募超過2,000名對5G、人工智慧AI、無線通訊、智慧聯通及元宇宙等技術領域有興趣的人才。

晶圓代工廠聯電今年計劃招募2,000名人才，另一晶圓代工廠世界先進今年也在台灣與新加坡兩地共計開出逾1,000個職缺。

為爭搶有限的人才，各家半導體廠紛紛祭出優渥的薪資福利，台積電碩士畢業新進工程師的平均整體薪酬年薪上看新台幣200萬元，今年大部分員工調薪幅度落在5%至10%，高於往年的3%至5%水準。聯發科的碩士畢業生年薪也上看200萬元，博士年薪250萬元。

在大廠的強力競爭下，小廠不僅徵才難度增高，並面臨留才考驗，不少廠商員工人數不增反減，網通晶片廠九暘員工人數自130人，降至去年的120人，減少10人。矽統員工人數自187人，降至去年的163人，減少24人。

業者表示，大廠因擁有相對多的資源，要以薪資福利搶人，小廠難與大廠競爭，近年積極加強產學合作，尋求合適的實驗室，提供相關開發系統，及早綁定人才。

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